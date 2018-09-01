﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
Bu haber 1240 kez okundu.

Diyarbakır OSB’de 7 bin istihdam

Hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için başlattığı teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırım için cazip hale geldi.

Diyarbakır OSB'de 7 bin istihdam
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bu kapsamda OSB'de yapılan yatırımlarla çok sayıda kişi işe kavuştu; çalışan sayısı 3 binden 7 bine çıktı, 100'ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle işçi sayısı 15 bine yükselecek.
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, 15 yıl öncesine kadar girişimcilerin ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, bu sayede mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi.
Üç etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201'inde üretim olduğunu söyleyen Odabaşı, diğer 85'inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Aziz OdabaşıOSBDiyarbakır OSB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
TÜİOSB tarımsal ürün işleme üssü TÜİOSB tarımsal ürün işleme üssü
Bursa’ya Maden İhtisas OSB Bursa’ya Maden İhtisas OSB
AOSB'de metrekaresi 150 liraya arsa AOSB'de metrekaresi 150 liraya arsa
İscehisar Mermer İhtisas OSB’ye "Mermer Akademisi" İscehisar Mermer İhtisas OSB’ye "Mermer Akademisi"
Eskişehir OSB’ye ‘Yaşam-Kent’ Eskişehir OSB’ye ‘Yaşam-Kent’
Makine sektörünün yeni büyüme üssü Trakya’da kuruluyor: MAKFED Makine İhtisas OSB Makine sektörünün yeni büyüme üssü Trakya’da...
Yukarı Çık

banner223

banner216

TÜİOSB tarımsal ürün işleme üssü
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı...

Haberi Oku