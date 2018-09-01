01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30

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Diyarbakır OSB’de 7 bin istihdam

Hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için başlattığı teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırım için cazip hale geldi.