Diyarbakır OSB’de 7 bin istihdam
Hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için başlattığı teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırım için cazip hale geldi.
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, 15 yıl öncesine kadar girişimcilerin ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, bu sayede mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi.
Üç etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201'inde üretim olduğunu söyleyen Odabaşı, diğer 85'inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu belirtti.