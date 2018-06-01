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01 Haziran 2018 Cuma 08:32
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Diyarbakır OSB’de Robotik Teknoloji

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan bir fabrikada, robotik teknoloji ile ilk kez güneş paneli üretimi yapılacak. Normal şartlarda 4 kişinin çalışması gereken fabrikanın bazı bölümleri manuel monte edilerek, yaklaşık 70 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.

Diyarbakır OSB'de Robotik Teknoloji
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Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok kentinde yaşayan girişimcinin biraraya gelerek, 10 milyon maliyetle kurduğu güneş paneli fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Salih Açığ, “Teknolojik, işletim anlayışı, kalite boyutuyla bir farklılık yaratmak istedik. Fabrikanın farklı özelliği var, hassas bir ürün olduğu için hücreler mikronik, milmetrelik bir kalınlıkta ve fabrikanın yüzde 80'i otomatiktir. İnsanın bakışı, kalite kontrolü ise çok daha önemlidir. İnsanın bu özelliğinden yararlanmak istedik. Bazı bölümlerde insanlar çok daha iyi yapıyor. 30-40 yıllık ömrü var güneş panelinin. Ful otomatik sistemle çalışıyoruz. Fabrika yüzde 80 ful otomatik çalıştığı için 3 vardiya olacak. Aldığımız sertifikalarla dünyanın her tarafına ihraç yapabileceğiz. Mevcut standart panel dışındaki panelleri de üretebileceğiz. Yüksek teknoloji, yüksek bilgisayar çağının entegre olduğu 4.0 teknolojisiyle üretim yapıyoruz" diye konuştu.

 

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Diyarbakır OSBOSBRobotik TeknolojiSalih Açığ
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