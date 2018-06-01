01 Haziran 2018 Cuma 08:32

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Diyarbakır OSB’de Robotik Teknoloji

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan bir fabrikada, robotik teknoloji ile ilk kez güneş paneli üretimi yapılacak. Normal şartlarda 4 kişinin çalışması gereken fabrikanın bazı bölümleri manuel monte edilerek, yaklaşık 70 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.