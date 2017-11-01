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OSB'DEN HABER:
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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:36
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Dünyanın otomobilcileri Bursa OSB’ye geliyor

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin (BOSB) ev sahipliğinde 14-16 Kasım'da düzenlenecek "Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu"na 28 ülkeden 100, Türkiye'den de 120'nin üzerinde sektör temsilcisi katılacak.

Dünyanın otomobilcileri Bursa OSB'ye geliyor
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BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, otomotiv devlerinin temsilcilerinin Bursa'da bir araya gelerek yeni modeller, yeni siparişler, trendler, sektörün durumu ve geleceğini konuşacaklarını söyledi. Durmaz, şunları kaydetti: "Dünyada daha önce Meksika, Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş olan bu etkinlik, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de yapılacak. Japonya'dan AISIN, Toyota Boshoku, Toyatetsu, Denso, Rusya'dan Maz, Kamaz, Lada, Fransa'dan Gazelle, Almanya'dan BMW, İran'dan Khodro, Saipa, Sapco gibi firmalar gelecek Türkiye'den de 110-120 firma olacak. Bursa'dan Oyak Renault, Tofaş, Karsan, Yazaki, Bosch, Valeo, Türkiye'den Honda, Otokar, Vestel bu etkinliğe katılacaklar."
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde otomotiv endüstrisinin yüzde 20 gibi büyük paya sahip olduğunu belirten Durmaz, şu bilgileri paylaştı: "Bu yılın 9 ayında ülkemizden yapılan toplam 106 milyar 739 milyon dolarlık ihracat içinde otomotiv endüstrisi ürünlerinin tutarı 20 milyar 773 milyon dolar düzeyindedir. Bursa ana sanayi fabrikaları ve yüzlerce yan sanayi tesisiyle Türk otomotiv endüstrisinin başkenti durumundadır. İşte bu yüzden Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu'nun Bursa'da düzenlenmesi çok isabetlidir. Yabancı yatırımcılara ve büyük üreticilere Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yatırım potansiyelinin tanıtılması da mümkün olacaktır."

 

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