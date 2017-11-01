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OSB'DEN HABER:
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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:36
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Düzce Oyuncak OSB, oyuncak değil

Türkiye'nin milli oyuncak üretimi için Düzce'deki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) özel bir gelişme bölgesi oluşturulması amacıyla çalışmalara başlandı. 36 firma bu bölgede üretim başvurusunda bulundu.

Düzce Oyuncak OSB, oyuncak değil
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Söz konusu firmaların üretime geçmelerinin ardından 4 bin 900 kişilik istihdam yaratması planlanıyor. Bölgeye yönelik parselasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı inşaatına geçilecek. Bölgede akülü araba gibi oyuncakların yanı sıra peluş, tahta, elektronik oyuncaklarla puzzle gibi karton oyunlarına yönelik üretim yapılacak. Oyuncakların tasarımından testine ve hammadde üretimine kadar pek çok aşaması bu bölgede gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve TİKA gibi kurumlar da milli oyuncağın kültürel boyutu için çalışma yapacak.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, milli oyuncak için birden fazla karakter yaratılacağını belirterek, bu karakterin de hem fantastik güçlere hem de uluslararası insani niteliklere sahip olacağını söyledi.

 

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Düzce Oyuncak OSBOSB
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