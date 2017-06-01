E-ticarette Türk ve Çin KOBİ’leri Kayseri de

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çin heyeti ile e-ticaret programı kapsamında önemli imzalar atıldığını söyledi. Çin ile imzalanan e-ticaret anlaşması sonrası Kayseri'nin önümüzdeki yıllarda çekim merkezi haline geleceğini aktaran Büyükkılıç, şöyle konuştu: "Tabii dünya küçülüyor, globalleşiyor, dolayısıyla ticaretin şekli de değişti.Üzerinde bulunduğumuz şehir ve topraklar onlarca medeniyete evsahipliği yapmış İpekyolu üzerinde değişik dinlere ve kültürlere hoşgörü ortamında iyi komşuluk ilişkileri içerisinde tarihi geçmişiyle güven ve huzur şehri olarak bugünlere gelmiştir. Elbetteki yatırımcı için en önemlisi güvenli bir liman oluşturabilmektir. Demiryolu, havayolu, kara yollarıyla ve hemen yakınındaki Mersin Limanı ile yatırımcı için Kayseri biçilmiş bir kaftandır. Gerek ülkemiz gerek şehrimiz hak ettiğinden daha fazlasına layık potansiyel güçtür."