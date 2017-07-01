EGE TEKNOPARK'tan davet

Ege Üniversitesi , İzmir ve Ege Bölgesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Ar-Ge Ekosistemi'ne katkıda bulunabilmek için fırsat bekleyen, özellikle 'Yaşam Bilimleri ve Sağlık' alanlarında faaliyet gösteren firmaları Teknopark imkanlarından faydalanabilmeleri için bilgilendirme süreçlerimiz de devam ediyor.''

"Ar-Ge niteliği taşıyan, yenilikçi ve yüksek katmadeğer sağlayacak firmaları ekosistemimize dahil ederek güçlü yapımızı korumayı amaçlıyoruz. Kampüs’ün girişinde, Teknoloji Transfer Ofisimiz’le iç içe; hizmetlere daha da hızlı ulaşılabilecek yeni işliklerimizde yer almak için başvuruları almaya başladık. En kısa zamanda bu işlikleri de tahsis edip, yeni alanlar yaratabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz., İzmir ve Ege Bölgesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Ar-Ge Ekosistemi'ne katkıda bulunabilmek için fırsat bekleyen, özellikle 'Yaşam Bilimleri ve Sağlık' alanlarında faaliyet gösteren firmaları Teknopark imkanlarından faydalanabilmeleri için bilgilendirme süreçlerimiz de devam ediyor.''

Yeni işlikleriyle hizmet verecek olan EBİLTEM binası , 4 kata yayılmış 2500 metrekare kapalı alan, tam donanımlı ıslak laboratuvar imkanları, 60, 90 ve 200 kişilik üç ayrı konferans salonu ve 300 metrekarelik bir fuaye alanına sahip. EBİLTEM Binası'nda yeni hizmete açılacak ofislerde faaliyetlerine başlayacak olan firmalar, EÜ EBİLTEM-TTO ile aynı binada çalışmanın getireceği avantajlardan da çok daha hızlı ve kolay şekilde faydalanabilecek.