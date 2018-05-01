Yerli otomobil üretiminden, EOSB’de Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmeye kadar birçok projenin başladığını ve bunun takipçisi olduklarını hatırlatan Küpeli, projeleri sanayiciler ile birlikte şekillendireceklerini vurguladı.
Eskişehir OSB’den yeni yatırımlar
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı OSB’nin hizmet üreten bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “özellikle yeni yatırımlarla bölgedeki sanayicilerin işlerini kolaylaştıran bir iklim oluşturmak için çalışıyoruz.
Yerli otomobil üretiminden, EOSB’de Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmeye kadar birçok projenin başladığını ve bunun takipçisi olduklarını hatırlatan Küpeli, projeleri sanayiciler ile birlikte şekillendireceklerini vurguladı.