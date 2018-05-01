Eskişehir OSB’den yeni yatırımlar

Ayrıca herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ediyoruz. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Eskişehir’e ve sanayiye en iyi hizmeti vermek en büyük hedefimiz” dedi.



Yerli otomobil üretiminden, E OSB ’de Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmeye kadar birçok projenin başladığını ve bunun takipçisi olduklarını hatırlatan Küpeli, projeleri sanayiciler ile birlikte şekillendireceklerini vurguladı.