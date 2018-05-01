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OSB'DEN HABER:
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01 Mayıs 2018 Salı 08:42
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Eskişehir OSB’den yeni yatırımlar

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı OSB’nin hizmet üreten bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “özellikle yeni yatırımlarla bölgedeki sanayicilerin işlerini kolaylaştıran bir iklim oluşturmak için çalışıyoruz.

Eskişehir OSB'den yeni yatırımlar
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Ayrıca herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ediyoruz. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Eskişehir’e ve sanayiye en iyi hizmeti vermek en büyük hedefimiz” dedi.
Yerli otomobil üretiminden, EOSB’de Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmeye kadar birçok projenin başladığını ve bunun takipçisi olduklarını hatırlatan Küpeli, projeleri sanayiciler ile birlikte şekillendireceklerini vurguladı.

 

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