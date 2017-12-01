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01 Aralık 2017 Cuma 08:40
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Ferizli Otomobil İhtisas Sanayi Bölgesi geliyor

Sakarya ili Ferizli ilçesi hudutlarında Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleri’nden biri kuruluyor.

Ferizli Otomobil İhtisas Sanayi Bölgesi geliyor
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Genişleme alanları hariç 650 hektar büyüklüğünde bir alanın Otomobil İhtisas Sanayi Bölgesi’ne tahsisi için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Daha önce Sanayi Bakanlığı ekiplerince ana hatları ile belirlenen Sanayi Bölgesi'nin sınırları Sanayi İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ferizli Belediyesi ve SATSO ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde kesinleştirildi.
Otomotiv yedek parçalarını üreten firmaların da bulunduğu bir alanda yerli marka otomobil için yer ayrılacak olması ‘Yerli Otomobil Üretimi’ alanında Sakarya'nın da ön almasına imkan sağlayacak.
Coğrafi konumu, otomotiv sektörünün yetiştirdiği insan gücü, pazara yakınlığı, otomotiv yan sanayisinin bölgede olması ve ihracat için liman avantajı gibi unsurlar göz önüne alındığında Sakarya'nın diğer illere göre avantajlı bir durumda olduğu görülüyor.

 

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Ferizli Otomobil İhtisas Sanayi BölgesiOrganize Sanayi BölgeleriSATSO
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