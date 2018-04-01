﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:33
Bu haber 400 kez okundu.

Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika

İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne yıl içerisinde 40 fabrika kurulması hedefleniyor.

Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarının ardından elektrik ve su deposu çalışmalarında sona gelinirken sanayicilere yer tahsisi çalışmaları devam ediyor.


İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nin 3 ay içerisinde hazır olması amaçlanırken, yatırımcılara ruhsatlarının verilmeye başlanmasıyla fabrikaların da kurulacağı belirtildi.


İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Haydar Yalçınkaya şu bilgileri paylaştı: “Devletten hiçbir destek almadan biz kendi çabalarımızla yatırımcılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı son 4 yılda hızlandırarak bir hayali gerçekleştiriyoruz. 950 dönüm arazi üzerine kurulan bölgenin 560 dönümü fabrikalarımıza tahsis edildi. Yatırımcılarımız kendi yerlerini ön ödemelerini yaparak aldılar. Bu yıl içerisinde 40 fabrikamızın bacalarının tüteceğine inanıyorum. Bölgemizin faaliyete geçmesi ile 3-4 bin kişiyi istihdam edeceği inancındayız.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Gaziantep OSBGaziantep-İslahiye OSBHaydar Yalçınkaya
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Kayseri OSB küresel oyunda Kayseri OSB küresel oyunda
Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor
Adana OSB’nin kadın sanayicileri Adana OSB’nin kadın sanayicileri
OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100 bin kişiye iş kapısı açacak OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100...
TOSB'da 4.0 deneyimi TOSB'da 4.0 deneyimi
Anadolu OSB’nin eğitim atağı Anadolu OSB’nin eğitim atağı
Yukarı Çık

banner199

Kayseri OSB küresel oyunda
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, 2017-2020 yılları için hazırlamış olduğu “ Stratejik...

Haberi Oku