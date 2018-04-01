Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarının ardından elektrik ve su deposu çalışmalarında sona gelinirken sanayicilere yer tahsisi çalışmaları devam ediyor.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nin 3 ay içerisinde hazır olması amaçlanırken, yatırımcılara ruhsatlarının verilmeye başlanmasıyla fabrikaların da kurulacağı belirtildi.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Haydar Yalçınkaya şu bilgileri paylaştı: “Devletten hiçbir destek almadan biz kendi çabalarımızla yatırımcılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı son 4 yılda hızlandırarak bir hayali gerçekleştiriyoruz. 950 dönüm arazi üzerine kurulan bölgenin 560 dönümü fabrikalarımıza tahsis edildi. Yatırımcılarımız kendi yerlerini ön ödemelerini yaparak aldılar. Bu yıl içerisinde 40 fabrikamızın bacalarının tüteceğine inanıyorum. Bölgemizin faaliyete geçmesi ile 3-4 bin kişiyi istihdam edeceği inancındayız.”