Gaziantep OSB’de ‘Sanayi 4.0’



Konukoğlu, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi Gaziantep OSB 'de 966 firmanın faaliyet gösterdiğini, 90'ının da inşaatının sürdüğünü vurguladı. Gaziantep'in en fazla endüstriyel tasarım başvurusu yapan 3'üncü ve en fazla ihracat yapan 5'inci şehir olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, kentin ekonomik büyüme performansını sürdürülebilir kılmak, işletmeleri geleceğe taşımak, 2023 yılında 30 milyar dolarlık ihracata ulaşabilmek için öncelikle ileri teknolojili ve yüksek katmadeğerli üretime ve ihracata dayalı sanayi yapısına dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Dünya, üretim maliyetlerini düşürecek ve verimliliği artıracak 4. sanayi devrimine entegrasyon için hazırlanırken Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden Gaziantep'te de sanayinin "Endüstri 4.0" a uyumlu hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Konukoğlu; "’Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi’ kapsamında öncelikli sektörler incelenirken tekstil, makine, plastik-kimya ve gıda sektörlerinde dönüşüm yapılması ve büyük amiral projelerle bu dönüşümün ivedi şekilde başlaması için yol haritası çıkarılıyor” dedi.