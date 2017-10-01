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OSB'DEN HABER:
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01 Ekim 2017 Pazar 08:38
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GEBKİM OSB’de Yenişehir Laboratuvarı

Ankara'da kurulu Yenişehir Laboratuvarı, GEBKİM OSB’deki Santa Farma'nın yeni üretim tesislerinde faaliyette olacak.

GEBKİM OSB'de Yenişehir Laboratuvarı
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Firma gastrointestinal sistem ve üst solunum yolu hastalıklarına yönelik teşhis ve tedavide kullanılan 7 ürün üretiyor. Yenişehir Laboratuvarı Genel Müdürü Elif Tamaç, Santa Farma üretim tesislerini seçme nedenini şöyle özetledi:  “Avrupa Birliği'nin iyi üretim koşullarına uygunluk sertifikasına sahip üretim tesisi, deneyimli kadrosu ve projemize olan profesyonel yaklaşımıyla, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda gücümüze güç katacağını düşünerek Santa Farma ile fason üretim anlaşmasına imza attık.” Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erol Kiresepi ise “Hedefimiz, yeni ve modern tesisimiz aracılığıyla dünyanın önde gelen ilaç firmalarının ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini sağlamaktır” dedi.

 

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GEBKİM OSBYenişehir LaboratuvarıSanta FarmaElif TamaçErol Kiresepi
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