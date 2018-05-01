Gebze Güzeller OSB’de Patent Haftası
Gebze Güzeller OSB, Patent Haftası etkinliği kapsamında Fikri Mülkiyet Günü'nü TÜBİTAK MARTEK ile birlikte kutladı. Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın verdiği bilgiye göre, TÜBİTAK Bilgem İdari Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda üniversite katıldı.
Etkinliğe katılan üniversiteler şunlar:
İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve GOSB Teknopark ile Şanlıurfa Teknokent.