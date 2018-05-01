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01 Mayıs 2018 Salı 08:42
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Gebze Güzeller OSB’de Patent Haftası

Gebze Güzeller OSB, Patent Haftası etkinliği kapsamında Fikri Mülkiyet Günü'nü TÜBİTAK MARTEK ile birlikte kutladı. Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın verdiği bilgiye göre, TÜBİTAK Bilgem İdari Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda üniversite katıldı.

Gebze Güzeller OSB'de Patent Haftası
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Etkinlikte 'Patentlerin ticarileştirilmesi ve gelire dönüştürülmesi' konulu panel düzenlendı. Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cavlı, İstanbul Üniversitesi TTM’den Prof.Dr. Erol İnce, Boğaziçi Üniversitesi'nden Barkın Arak ve Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Patent ve Marka Vekili Av. Ali Çavuşoğlu konuşma yaptılar. İstanbul Bilim Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Oytun Erbaş 'Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Gelire Dönüştürülmesi ile ilgili başarı hikayeleri' konusunda sunum yaptı.

Etkinliğe katılan üniversiteler şunlar:
İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve GOSB Teknopark ile Şanlıurfa Teknokent.
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