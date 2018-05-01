Gebze Güzeller OSB’de Patent Haftası

Etkinlikte 'Patentlerin ticarileştirilmesi ve gelire dönüştürülmesi' konulu panel düzenlendı. Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cavlı, İstanbul Üniversitesi TTM’den Prof.Dr. Erol İnce, Boğaziçi Üniversitesi'nden Barkın Arak ve Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Patent ve Marka Vekili Av. Ali Çavuşoğlu konuşma yaptılar. İstanbul Bilim Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Oytun Erbaş 'Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Gelire Dönüştürülmesi ile ilgili başarı hikayeleri' konusunda sunum yaptı.





Etkinliğe katılan üniversiteler şunlar:

