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OSB'DEN HABER:
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01 Aralık 2017 Cuma 08:40
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Gebze OSB’ye Ar-Ge Merkezi

OYAK şirketlerinden Hektaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı Ar-Ge merkezini kurmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alındığını açıkladı.

Gebze OSB'ye Ar-Ge Merkezi
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OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in konuyla ilgili paylaştığı bilgiye göre, tarım sektöründe 61 yıllık tecrübeye sahip olan Hektaş Gebze OSB’de bitki koruma ve bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanlarında projeler üretecek.
Tarım ve hayvancılık alanında uzman 25 kişilik Ar-Ge personelinin görev alacağı merkezde mevcut ürünler geliştirilirken yeni formülasyonlar üzerinde de çalışılacak. Hektaş, yeni Ar-Ge merkezi ile tarım alanında üniversite-sanayi işbirliğini etkinleştirmeyi, tarım sektöründe ortak sinerji oluşturmayı, standart yükseltici teknikler kullanmayı, yeni ürün ve üretim metotları geliştirmeyi, rekabet gücünü artırmayı, nitelikli işgücü istihdamını sağlamayı, IoT uygulamaları geliştirmeyi ve dışa bağımlılığı en aza indirecek faaliyetlerde bulunmayı hedefliyor.

 

 

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Organize Sanayi BölgesiGebze Organize Sanayi BölgesiOSBGebze OSB
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