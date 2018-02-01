Gebze'ye Geri Dönüşüm OSB'si kurulacak
Dünyada hurda ve geri dönüşüm sektöründe 5'inci sırada yer alan Türkiye’de düğmeye basıldı.
Hurda ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ebru Çakmaz, şu bilgileri paylaştı: "Doğal kaynakların azalmasıyla birlikte bu sektörün önemi dünyada gitgide artıyor. Geri dönüşüm sektörüne yönelik bilinç de yükseliyor. Türkiye, kendi atıklarının yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi'nden de geri dönüşüm için ithalat yapıyor, ancak bizim bu işi daha üst noktaya taşımamız gerekiyor. Biz de buradan hareketle OSB çalışmalarını başlattık. Araziyi Milli Emlak'tan 350 milyon TL'ye satın aldık. Projeyi iki etapta hayata geçireceğiz. İlk etabı 18 ayda bitirip 2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. İkinci etabı da bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz”.