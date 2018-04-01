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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2018 Pazar 08:33
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Geyve Gıda İhtisas OSB kesinleşti

Geyve'de kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için çalışmalar devam ediyor.

Geyve Gıda İhtisas OSB kesinleşti
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OSB'nin kurulacağı alanın toprak kurulundan geçmesiyle birlikte talepler de gelmeye başladı. Geyve, Pamukova ve Taraklı'da yetişen sebze meyvenin işleneceği Gıda İhtisas OSB hakkında Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya şu bilgileri verdi:  “OSB 550 dönümlük alana kurulacak. İşlemleri hızlıca tamamlayıp süreci sonlandıracağız. Bölge çiftçimizin ürününü değerli kılacak. Geyve Gıda İhtisas OSB'de her isteyen tesis kuramayacak. Önceliklerimiz, olmazsa olmazlarımız var. Önceliğimiz bölgemizde yetişen ürünleri işleyecek tesisler. Olmazsa olmazımız ise kirli sanayi tesisleri bölgeden geçemeyecek.”

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Geyve Gıda İhtisas OSBGeyvePamukovaTaraklıGeyve Belediye Başkanı Murat Kaya
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