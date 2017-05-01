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OSB'DEN HABER:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:35
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Hendek 2. OSB’de stratejik üretim

İnegöl, Kayseri ve Mısır'da fabrikaları bulunan Küçükçalık, tekstil sektörünün ana hammaddelerinden sentetik ipliği Türkiye'de üretmeye başladı.

Hendek 2. OSB'de stratejik üretim
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Sakarya Hendek 2. OSB’de 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan KFS Sentetik Fabrikası'nın açılışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptı. İlk fazda günde 50 ton iplik üreten fabrikada 350 kişi istihdam edilirken kısa dönemde üretimin günlük 200 tona ulaşması ve 900 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. KFS Sentetik fabrikası, Türkiye'de üretilmeyen sentetik ipliklerin üretimini gerçekleştirerek cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak. Bakan Özlü açılışta; “Sanayi büyüdükçe Türkiye büyüyor. Küçükçalık'ın bugün açılışını yaptığımız tesisi ileri teknoloji ile çalışıyor. Daha fazla üretimi daha az maliyet ile gerçekleştiriyor. Bu tesis ile hem bölge hem ülke ekonomisi kazanacak" dedi.

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Hendek 2. OSBKüçükçalıkKFS Sentetik Fabrikası
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