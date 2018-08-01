İlk LEED Gold Dilovası Makine İhtisas OSB’de



Systemair HSK, "Türkiye'nin 'Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik' anlamına gelen LEED Gold Sertifikası'na sahip. Açılış Eylül ayında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu yeni fabrikanın, özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olması planlanıyor.

Ülkemizde fabrika yatırımının yüzde 35'i için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) fon kullanan tek HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) markası olan Systemair HSK, bu yatırımı ile iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacak.



Endüstri 4.0'a uyumlu altyapısı ile hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretme imkanı tanıyan fabrika, Systemair HSK'nın operasyonel verimliliğini ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretme kapasitesini de artıracak.