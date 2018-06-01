01 Haziran 2018 Cuma 08:32

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İlk Silah İhtisas OSB'de fabrikalar

Kırıkkale'de Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi A.Ş. temel atmaya hazırlanıyor. Şirketin, 100 milyon liralık yatırımla Kırıkkale'ye savunma sanayisi alanındaki projelerle katkı sağlamak için var gücüyle çalışacağı açıklandı.