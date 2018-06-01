01 Haziran 2018 Cuma 08:32 Bu haber 540 kez okundu.
İlk Silah İhtisas OSB'de fabrikalar
Kırıkkale'de Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi A.Ş. temel atmaya hazırlanıyor. Şirketin, 100 milyon liralık yatırımla Kırıkkale'ye savunma sanayisi alanındaki projelerle katkı sağlamak için var gücüyle çalışacağı açıklandı.
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönüm arazi üzerine kurulacak OSB'de yürütülen çalışmalara yaklaşık 20 milyon lira harcandı. Yatırım teşviklerinde 4. bölgede yer alan Kırıkkale'de, Silah İhtisas OSB'de yatırım yapacak girişimciler, 5. bölge teşvikinden yararlanabilecek. Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB'de kurulacak tesislerde her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili dijital ürünler, dürbünler, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlarla bunlara ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.