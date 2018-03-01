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OSB'DEN HABER:
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01 Mart 2018 Perşembe 08:38
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İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı hakkında;

1947 yılında Gümülcine’de doğdu. İlkokulu Zeytinburnu Sümer İlkokulu’nda, liseyi Sultanahmet Ticaret Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme - Muhasebe bölümünde tamamladı.

İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı hakkında;
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Bir dönem mali müşavirlik alanında çalışan Tunalı, 1970-1986’da Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde kamu görevi üstlendi, aynı zamanda inşaat sektöründe de yer alarak inşaat taahhütlerinde bulundu.
Tunalı, İntur Anonim Şirketi’ni kurdu ve 17 yıl boyunca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. İkitelli Tümsan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde de yöneticilik yapan Nihat Tunalı, bir yıl süren İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından 2011’de getirildiği İOSB Başkan Vekilliği görevini, 2012’deki İOSB Genel Kurulu’nda seçilerek 2016’ya kadar sürdürdü, gerçekleştirilen Genel Kurul’dan bu yana Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Aynı zamanda merkezi Ankara’da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Denetim Kurulu Üyeliği’ni yapan Tunalı, evli ve iki çocuk babası.
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İOSBNihat Tunalıİkitelli Organize Sanayi BölgesiOSBÜK
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