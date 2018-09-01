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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
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İscehisar Mermer İhtisas OSB’ye "Mermer Akademisi"

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Türkiye'nin önemli mermer üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine, "Mermer Akademisi" kurulacağını bildirdi.

İscehisar Mermer İhtisas OSB'ye 'Mermer Akademisi'
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Oğuz, İscehisar ilçesinden ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere yaklaşık 120 ülkeye mermer ihraç edildiğini belirterek, “Mermer sektörünün gelişmesi için hazırlanan projelere destek veriyoruz” dedi. Oğuz, şöyle konuştu: "Mermer Akademisi sayesinde orta, düşük teknolojili bir sektör olarak sınıflandırılan mermer sektöründe Ar-Ge ve tasarım faaliyetleriyle yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek, sektörün eğitim ihtiyacını karşılamak ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle Afyonkarahisar ili ve çevre illerde mermerden elde edilen katmadeğerin artırılması amaçlanmaktadır. Akademide ayrıca nitelikli işgücü yetişmesi hedefleniyor."
Proje kamu, üniversite, özel sektör ve STK işbirliği içerisinde yürütülüyor.

 

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Zafer Kalkınma AjansıVeli OğuzOSBİscehisar Mermer İhtisas OSB
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