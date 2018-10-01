01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30

Bu haber 1439 kez okundu. İzmir Atatürk OSB-Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliği İzmir Atatürk OSB-Ege Üniversitesi (EÜ) arasında protokol imzalandı; bu çerçevede Ege Üniversitesi akademisyenleri ve sanayicinin ortak çalışma olanakları genişleyecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş arasında imzalanan protokol ile üniversite ve sanayicinin birlikte çalışarak topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor. Araştırma üniversitesi olma yolunda topluma ve devlete katkı sağlayarak ilerlediklerini söyleyen Rektör Necdet Budak şu değerlendirmede bulundu: "Üniversite-sanayi işbirliği dünyadaki rekabet içerisinde ülkemizi ileriye götürebilecek en önemli unsurdur. Sanayici, üniversitedeki bilimsel araştırmalardan yararlanacak ve bilim insanımızın çalışmaları boşa gitmeyerek sanayiciye katkıda bulunacak. Sanayi ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla son dönemde serbest bölgeler ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere yaklaşık 20 bölgeyi hocalarımızla ziyaret ederek sanayicilerimizle bir araya geldik. Model fabrika ile Türkiye'de ilklerden olacağız. Sanayicisi, çalışanı, öğretim üyesi, öğrencisi aynı ortamda aynı havayı soluyacaklar. Teknoparkımızın ikinci kısmına Sanayi Bakanlığımız’ın da desteğiyle başlamak üzereyiz. Akredite laboratuvarlarımızı ve yaptığımız analizlerin tümünü sanayicilere açıyoruz. Var olan bilgilerimizi topluma aktararak devletin öncelik verdiği araştırmaları da yapmaya devam edeceğiz."

