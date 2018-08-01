Oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen seçildi, heyetin sekretaryasını ise EBSO yürütecek. Heyette İZTO'dan Ali Osman Öğmen ile Şahin Çakan, EBSO'dan Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İTB'den Erol Avni Bozkurt ile Dr. Tayfur Akın yer aldı.
İzmir’e Seracılık Organize Sanayi Bölgesi
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 'Seracılık Organize Sanayi Bölgesi' kurulmasına karar verdiklerini açıkladılar.
Oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen seçildi, heyetin sekretaryasını ise EBSO yürütecek. Heyette İZTO'dan Ali Osman Öğmen ile Şahin Çakan, EBSO'dan Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İTB'den Erol Avni Bozkurt ile Dr. Tayfur Akın yer aldı.