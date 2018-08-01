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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
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İzmir’e Seracılık Organize Sanayi Bölgesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 'Seracılık Organize Sanayi Bölgesi' kurulmasına karar verdiklerini açıkladılar.

İzmir'e Seracılık Organize Sanayi Bölgesi
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Türkiye'de örnek olacak bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktaran her üç başkan, daha önce alt komisyonlarda yapılan toplantıların ardından belli kararların alındığını söylediler. Yer seçimi ve diğer mevzuat çalışmaları için müteşebbis heyetin de oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu bağlamda, İZTO, EBSO ve İTB dışındaki kurumların müteşebbis heyet içinde yer alıp alamayacaklarını araştıracağız" denildi.
Oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İZTO  Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen seçildi, heyetin sekretaryasını ise EBSO yürütecek. Heyette İZTO'dan Ali Osman Öğmen ile Şahin Çakan, EBSO'dan Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İTB'den Erol Avni Bozkurt ile Dr. Tayfur Akın yer aldı.

 

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Izmir Ticaret OdasıSeracılık Organize Sanayi BölgesiİZTOEBSOİTBİzmir Ticaret BorsasıAli Osman Öğmen
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