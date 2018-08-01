İzmir’e Seracılık Organize Sanayi Bölgesi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46 Bu haber 727 kez okundu.



Türkiye'de örnek olacak bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktaran her üç başkan, daha önce alt komisyonlarda yapılan toplantıların ardından belli kararların alındığını söylediler. Yer seçimi ve diğer mevzuat çalışmaları için müteşebbis heyetin de oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu bağlamda, İZTO, EBSO ve İTB dışındaki kurumların müteşebbis heyet içinde yer alıp alamayacaklarını araştıracağız" denildi.

Oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen seçildi, heyetin sekretaryasını ise EBSO yürütecek. Heyette İZTO'dan Ali Osman Öğmen ile Şahin Çakan, EBSO'dan Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İTB'den Erol Avni Bozkurt ile Dr. Tayfur Akın yer aldı.