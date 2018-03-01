Kayseri OSB Dubai Expo Center’a yerleşiyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, bölgede faaliyet gösteren işletmeler için uygulamaya dönük büyük projelerinden birini daha başlattı.
Bir bölümü devlet destekli olan Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) projesi sayesinde, yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının beklenen seviyede gerçekleşmesi, hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin sürekli olması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam ve tanıtım bilinilirliğinin sağlanması, istihdamın ve ihracatın artırılması hedefleniyor. Kayseri OSB söz konusu projeyi diğer ülkelerde de gerçekleştirmeyi planlıyor.