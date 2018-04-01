﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:33
Bu haber 452 kez okundu.

Kayseri OSB küresel oyunda

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, 2017-2020 yılları için hazırlamış olduğu “ Stratejik Plan “ çerçevesinde, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla hedeflenen uygulamaya dönük projelerini tek tek gerçekleştiriyor. Önemli projelerden biri de Yurtdışında Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) kurulmasına dair çalışmalar.

Kayseri OSB küresel oyunda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan başkanlığında, dış ticaret uzmanlarından oluşan teknik heyet, proje konusunda Dubai’deki çalışmalarını tamamladı. Heyet Dubai’de; Kayseri OSB’nin Türk Ticaret Merkezi (Expo Center) olarak kurulması planlanan bina seçenekleri konusu başta olmak üzere şu temasları yaptı:  T.C. Ticaret Ataşeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dubai Ülke Direktörlüğü, Dubai’de Türk firmaları, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren bazı firmaların Dubai’deki iş ortakları, Cebel Al Serbest Bölgesi, akıllı şehir projesi olarak adlandırılan ve 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, Serbest Bölge mevzuatına göre girişimcilere avantajlar sunan, içerisinde showromları, lojistik  mekanları ve muhtelif sektörlerin yer aldığı Dubai Silikon Vadisi yöneticileri.


Bir bölümü devlet destekli olan Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) projesi ile yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkânlarının gerçekleşmesi, hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin sürekli olması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam ve tanıtım bilinilirliğinin sağlanması, istihdamın ve ihracatın artırılması hedefleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Tahir NursaçanKayseri OSBKayseri OSB BaşkanıTürk Ticaret MerkeziCebel Al Serbest BölgesiSerbest Bölge
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor
Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika
Adana OSB’nin kadın sanayicileri Adana OSB’nin kadın sanayicileri
OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100 bin kişiye iş kapısı açacak OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100...
TOSB'da 4.0 deneyimi TOSB'da 4.0 deneyimi
Anadolu OSB’nin eğitim atağı Anadolu OSB’nin eğitim atağı
Yukarı Çık

banner199

Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını...
Mersin Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Kurucu Başkanı Gül Akyürek,...

Haberi Oku