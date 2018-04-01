Kayseri OSB küresel oyunda
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, 2017-2020 yılları için hazırlamış olduğu “ Stratejik Plan “ çerçevesinde, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla hedeflenen uygulamaya dönük projelerini tek tek gerçekleştiriyor. Önemli projelerden biri de Yurtdışında Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) kurulmasına dair çalışmalar.
Bir bölümü devlet destekli olan Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) projesi ile yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkânlarının gerçekleşmesi, hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin sürekli olması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam ve tanıtım bilinilirliğinin sağlanması, istihdamın ve ihracatın artırılması hedefleniyor.