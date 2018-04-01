Kayseri OSB küresel oyunda



Bir bölümü devlet destekli olan Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) projesi ile yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkânlarının gerçekleşmesi, hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin sürekli olması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam ve tanıtım bilinilirliğinin sağlanması, istihdamın ve ihracatın artırılması hedefleniyor.