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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:35
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Kocaeli İstihdam Seferberliği’nde hedef yükseltti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun verdiği bilgiye göre, sanayi kenti Kocaeli'de yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin istihdam verileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı çağrının olumlu etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını ortaya koydu.

Kocaeli İstihdam Seferberliği'nde hedef yükseltti
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Kocaeli'de, 1 Ocak-22 Mart tarihlerinde 25 bin 619 yeni istihdam elde edildi. Milli İstihdam Seferberliği'ne yönelik 14 Şubat'ta yapılan toplantının ardından açıklanan yıl sonu için en az 60 bin istihdam hedefinin yüzde 40'ına, 22 Mart itibarıyla ulaşıldı. Bu performansıyla Kocaeli'nin yıl sonu istihdam hedefi, 100 bin olarak revize edildi. Vali Güzeloğlu, Kocaeli'nin 13 organize sanayi bölgesi, 3 teknopark, 100'ü aşkın Ar-Ge merkezine evsahipliği yaptığı bilgisini vererek, 35 ayrı liman ve iskele altyapısıyla da Türkiye'nin en büyük liman merkezi olduğunu kaydetti.

 

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