Konya OSB, 15.Olağan Genel Kurulu yapıldı



Bölge sanayicilerinin oybirliğiyle müteşebbis heyetin devamına karar verdiği Genel Kurul’da konuşan Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin sanayi alt ve üst yapısına yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, tüm sanayicilere güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Hasan Angı’nın divan başkanlığında yapılan Genel Kurulda 15 kişiden oluşacak Konya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri’nin 8’i seçildi. Konya Sanayi Odası tarafından 3 üye, İl Özel İdare’den 2 üye ve Büyükşehir Belediyesi’nden 2 üye bildirildikten sonra liste 15 kişiye tamamlanacak. 15 kişiden oluşan Müteşebbis Heyet arasından KOS Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilecek. Genel Kurul’da Müteşebbis Heyet’e seçilen 8 kişinin isimleri ise şöyle: “Mustafa Büyükeğen, İbrahim Özen, Necip Çimen, Mehmet Kaçmaz, Muzaffer Hançerli, Şenol Önal, Ömer Faruk İyibildiren, Bekir Aydoğan.



Türkiye’nin en büyük OSB’si olacak: Memiş Kütükcü, 2015-2016 yıllarının Konya OSB için tam bir yatırım yılı olduğunu ve bu yıllarda bölgenin sanayi alt ve üst yapısına 163 milyon lira yatırım yaptıklarını, bu tutarın yeni yatırımlarla birlikte yılsonuna kadar 300 milyon liraya ulaşacağını söyledi. Kütükcü, “Hedefimiz 5. Genişleme alanımızı yıl sonuna kadar tahsise açmak. Bu arada 6. Genişleme alanımızın yer seçimi sürecini de başlattık. Bu alanı da bölgemize kazandırdığımızda inşallah Türkiye’nin en büyük OSB’si olacağız.”