Kuluçka Mantıklı Orta Ölçek OSB’ler geliyor

Proje alanı olarak 1. Organize Sanayi Bölgesi seçildi. 180 dönümlük araziye 3 etap şeklinde orta ölçekli sanayi sitesi inşa edeceğiz. 3 etap için 108 işyeri öngörüyoruz. Firmalara belirli süreli kira yoluyla tahsisler yapılacak. Sonrasında fabrika ölçeğine geçmek isteyen firmalara, OSB'de parsel tahsisinde öncelik tanınacak. 500, 750 ve 1.000 metrekarelik yapılacak olan işyerleri, atölyeden fabrikaya geçiş şeklinde olacak.
OSB içinde yer alması ve fabrikalara tedarikçi olma yönü ile de karşılıklı işbirliği ortamını kolaylaştıracak. Böylelikle burada yer alacak firmalar, 6. Bölge teşviklerinden faydalanma imkânı bularak daha rekabetçi hale gelecekler.”