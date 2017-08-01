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OSB'DEN HABER:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:35
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Kuluçka Mantıklı Orta Ölçek OSB’ler geliyor

Organize Sanayi Bölgesi örneği yeni bir yerleşke kavramı doğuyor. İlk uygulama Malatya’da başlatılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci projeyi şöyle anlattı: "Malatya bu proje ile pilot il konumunda olacak ve alacağımız başarı ile diğer illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri için örnek olacak.

Kuluçka Mantıklı Orta Ölçek OSB'ler geliyor
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Aynı zamanda Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Malatya'ya yapılacak yatırımlar için de örnek olacak. Cazibe merkezlerine altyapı oluşturacak. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan proje 3 etaptan oluşacak. 52 milyon TL'lik maliyetle 36 ayda tamamlanacak.
Proje alanı olarak 1. Organize Sanayi Bölgesi seçildi. 180 dönümlük araziye 3 etap şeklinde orta ölçekli sanayi sitesi inşa edeceğiz. 3 etap için 108 işyeri öngörüyoruz. Firmalara belirli süreli kira yoluyla tahsisler yapılacak. Sonrasında fabrika ölçeğine geçmek isteyen firmalara, OSB'de parsel tahsisinde öncelik tanınacak. 500, 750 ve 1.000 metrekarelik yapılacak olan işyerleri, atölyeden fabrikaya geçiş şeklinde olacak.
OSB içinde yer alması ve fabrikalara tedarikçi olma yönü ile de karşılıklı işbirliği ortamını kolaylaştıracak.  Böylelikle burada yer alacak firmalar, 6. Bölge teşviklerinden faydalanma imkânı bularak daha rekabetçi hale gelecekler.”

 

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Fırat Kalkınma AjansıOrganize Sanayi BölgesiOSB
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