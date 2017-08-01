01 Ağustos 2017 Salı 08:35

Bu haber 694 kez okundu.

Kuluçka Mantıklı Orta Ölçek OSB’ler geliyor

Organize Sanayi Bölgesi örneği yeni bir yerleşke kavramı doğuyor. İlk uygulama Malatya’da başlatılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci projeyi şöyle anlattı: "Malatya bu proje ile pilot il konumunda olacak ve alacağımız başarı ile diğer illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri için örnek olacak.