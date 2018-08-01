Makine sektörünün yeni büyüme üssü Trakya’da kuruluyor: MAKFED Makine İhtisas OSB

MAKFED, sektörün Trakya Bölgesi’ndeki ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesini, İstanbul’da düzenlediği toplantıyla tanıttı. MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve Yönetim Kurulu’nun evsahipliğinde düzenlenen Makine İhtisas OSB Tanıtım Toplantısı’na Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cingöz, TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aslan, PAOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, MAKFED Yönetim Kurulu Üyesi ve PAOSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Semerci ile MAKFED üyesi derneklerin Başkanları ve sanayiciler katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, MAKFED Makine İhtisas OSB’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Adnan Dalgakıran, makine sektörünün ülke ekonomisi açısından taşıdığı önemi vurguladı ve Makine İhtisas OSB’nin sektörün ihtiyaç duyduğu sinerjiyi yaratarak makine imalat sanayini ileri noktaya taşıyacağını dile getirdi: “Katılımcı firmalarımız için son derece kârlı bir yatırım olacak OSB’miz sektörel kümelenme ile makine sanayinin küresel rekabette elini güçlendirecek.”

MAKFEDMAKFED OSB’nin kurulması yönünde MAKFED ile Asrey İnşaat’ın işbirliğinin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 400 bin m2’lik büyüme alanı ile birlikte 1 milyon m2 arazi üzerinde kurulacak Bölge’nin üç etaptan oluşacağını aktardı. TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Başkanı Kutlu Karavelioğlu da konuşmasında yüksek teknolojinin önemine dikkat çekti.