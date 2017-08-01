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OSB'DEN HABER:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:35
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Manisa OSB’ye dev yatırım

Vestel Manisa OSB’de, 2018 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı yeni çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasının temellerini attı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yatırımı şöyle sundu:

Manisa OSB'ye dev yatırım
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“70 milyon avro’luk yatırım yapılacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika 1100 kişiye istihdam sağlayacak. Modern üretim ve Endüstri 4.0 uygulamalarıyla donanmış fabrikada yılda 1.5 milyon adet çamaşır ve kurutma makinası üretilecek.
Dünyanın içinde bulunduğu bu dalgalı dönemde oldukça güçlü ihracat rakamlarına ulaştık. 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile 2016 yılında da elektronik sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı başardık. Sektörümüzde 19 yıldır aralıksız lider olarak benzersiz bir başarıya imza attık. Bu unvanımızı daha uzun yıllar korumak ve Türkiye’yi dünya ekonomisinde en üst sıralara taşımak en büyük gayretimizdir. Bu hedefe ancak daha çok çalışıp daha çok üreterek ulaşabiliriz. Bu yolda gereken bir adımı daha bugün yeni fabrikamızın temelleri ile attık. Yeni fabrikamız ülkemize ve grubumuza hayırlı olsun.”

 

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