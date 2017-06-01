Menemen Plastik İhtisas OSB’de küresel PVC üretimi

Türkiye'nin önde gelen PVC markalarından Egepen Deceuninck, İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 200 milyon TL'lik yatırımla yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. Avrupa ve Amerika'nın en büyük PVC üretim merkezi olan fabrika, yılda 50-55 bin ton aralığındaki üretimi 100 bin tona çıkaracak.

Egepen Deceuninck-Ege Profil Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün Çiçekçi, üretime geçen tesis hakkında şu bilgileri paylaştı: “Fabrikamız 200 milyon TL'lik bir yatırımla faaliyete geçti. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar 33 milyon TL'lik bir ihracat hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yüzde 15'lik ihracat payımızı yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz."