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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2018 Pazar 08:33
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OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100 bin kişiye iş kapısı açacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 1 milyon 730 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Geçen yıl hem üretime geçilen parsel sayısında hem de istihdamda önemli artış yaşandı.

OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100 bin kişiye iş kapısı açacak
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Üretime geçilen parsel sayısı 50 bin 528'i geçti. Geçen yıla göre 100 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor" dedi. Yeni sanayi bölgeleri iş imkanı sağlayacak:  Türkiye'nin sanayi bölgesi kurma tecrübesini yurt dışına ihraç edeceğini belirten Özlü, "Yurt dışında da işletip, yöneteceğiz. Kendi teknolojimizi ürettiğimiz bir sanayi dönüşümü hedefliyoruz" diye konuştu. Büyük ölçekli endüstri bölgeleri kuracaklarını anlatan Özlü, şöyle devam etti: "Yeni sanayi bölgeleri iş imkanı yaratacak. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla OSB'lerde teknik kolejler açmaya devam edeceğiz."

 

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