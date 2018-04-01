01 Nisan 2018 Pazar 08:33

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OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100 bin kişiye iş kapısı açacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 1 milyon 730 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Geçen yıl hem üretime geçilen parsel sayısında hem de istihdamda önemli artış yaşandı.