OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, Elazığ’da yapıldı

Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin tamamını temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından

düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Toplantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve 22 OSB’nin temsilcilerinin katılımıyla Elazığ’da gerçekleştirildi. Toplantıda 13 ildeki OSB temsilcilerinin sorun, öneri ve istekleri dinlenerek, çözüm yolları konuşuldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Toplantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve 22 OSB’nin temsilcilerinin katılımıyla Elazığ OSB’nin evsahipliğinde, Elazığ’da gerçekleştirildi. 13 ildeki OSB temsilcilerinin sorun, öneri ve isteklerinin dinlendiği, çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ile Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’daki 22 OSB’nin başkan ve temsilcisi katıldı.



“İşletmeler mutlaka Ar-Ge merkezi kurmalı”

Türkiye’nin hızla büyüyen bir sanayi potansiyelinin olduğunu aktaran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 8 yarıyıllık öğrenim süresinin en az bir yarıyılının uygulamalı olarak işyerlerinde geçireceğine dair kanun maddesinin ülkenin her yerini üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Türkiye genelinde 760’a yakın Ar-Ge ve tasarım merkezi olduğunu belirten Çelik, firmaların Ar-Ge merkezlerini kurarak yarına yönelik önemli adımlar atması gerektiğini kaydetti: “Ülkelerin kalkınıp gelişmesinde temel adım, üretmekle beraber yüksek teknolojilerin ve katmadeğerli ürünlerin üretilmesidir. Bunda da Ar-Ge merkezleri devreye giriyor. Bizim şu anda Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız 760 civarında. Elazığ’da da birden çok Ar-Ge veya tasarım merkezinin kurulması ve bu firmalara değer katmak suretiyle yüksek katmadeğerli ürün üretme kapasitesi imkanının sağlanması gerekli. Çünkü üretilen bir ürünün üzerine bir şey ilave edilmezse rekabet gücünü kaybeder. Dünya rekabet ve teknoloji çağında. Bilimin olmadığı yerde gelişme olmaz. Teknolojinin etkili olmadığı yerde ülkelerin büyümesi olmaz. Firmalarımız yarına yönelik bir adım atmazlarsa gelecekleri zor olur. O yüzden firmaların mutlaka Ar-Ge merkezlerini kurmaları gerekiyor.”



Akıllı şehirler yatırımcıyı kazandırır

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, öncelikli olarak akıllı şehirler inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaldırım, “Bugün bir yatırımcı, sanayici bir şehre gidip yatırım yapmak istediği zaman öncelikle baktığı en önemli konu şehrin altyapısı, yaşanabilir olmasıdır. Dünyada çok büyük rekabet var. Şehirler çok odaklı çalışmalıdır ve bir yatırımcının kriterleri vardır. Bir şehre yatırım yaparken bu kriterler yerine getirilmelidir. Ancak yatırımcı bu şekilde kazanılır” dedi.



Türkiye’deki 315 OSB’den 22’si Doğu Anadolu Bölgesi’nde

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Temmuz ayında yapılan OSBÜK Genel Kurulu’ndan sonra ilk aldıkları kararın 7 bölgenin tamamında OSB’ler ile bir araya gelerek OSB’lerin sorunlarını dinlemek olduğunu belirterek, bu toplantıların ikincisinin Elazığ’da yapıldığını söyledi. Türkiye’de 13’ü tarıma dayalı olmak üzere toplam 315 OSB olduğu bilgisini paylaşan Kütükcü, “Bu 315 OSB’den 22 tanesi Doğu Anadolu Bölgemiz’de bulunuyor. Bölgedeki 22 organize sanayi bölgemizden de 14’ü işletme aşamasında. 5 OSB’miz altyapı, 2 bölgemiz planlama, biri de kamulaştırma sürecinde. İşletme aşamasında olan 14 OSB’de toplam 797 fabrika üretim yapıyor, 35 bine yakın insanımıza istihdam sağlanıyor” dedi.

“Yatırımcı Türkiye’de OSB’lere yatırım yapar”: Memiş Kütükcü, OSB’lerin yatırımcısına sunduğu avantajlardan da söz etti: “Bir yatırımcı Türkiye’de nereye yatırım yapar sorusunun cevabı; kesinlikle OSB’lerdir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun organize sanayi bölgelerimizin hepsi, her metrekaresi bizim için çok kıymetli.”

“Ülkenin her bölgesi yatırım ve üretim havzası haline gelecek”: 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’yle OSB’lerin yatırım avantajlarının daha da arttığına işaret eden Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “TRT payı, emlak vergisi, hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu, arsa tahsislerinden alınan damga vergisi gibi pek çok yükten kurtulduk. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni Torba Yasa ile OSB camiası olarak diğer bazı sorunlarımız da çözüme kavuşacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nin avantajlarının yanı sıra bölgesel dezavantajları olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yine biliyoruz ki; devletimiz, hükümetimiz, bölgeler arası kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak, ülkenin her bölgesini yatırım ve üretim havzası haline getirmek için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların da katkısıyla önemli başarılara imza atmış bölge şehirlerimiz var. OSBÜK olarak biz, tüm bölgelerimizin kalkınması, Türkiye’nin sanayi üretiminin daha da güçlenmesi için elimizi her zaman taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz.”



“OSB’ler gelişimin en önemli aracıdır”

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, OSB’lerin şehirlerin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi: “OSB’ler üretimin lokomotifidir. Lokomotif ne kadar hızlı hareket ederse üretim, imalat o kadar artar. OSB’ler şehirlerin olmazsa olmazı ve gelişiminin en önemli aracıdır. Sayın OSBÜK Başkanımız güzel ifade etti, ‘Bir yatırımcı eğer yatırım yapmak istiyorsa en önemli yer OSB’lerdir’ dedi. OSB için hangi ili tercih edelim diyorlarsa ben de Elazığ’ı tercih etmeleri gerekir diyorum.”



Elazığ’a yatırım daveti

Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, Elazığ ve Elazığ OSB ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında yatırımcılara sundukları imkanları anlattı. Öztürk, “Biz aslında girişimcilerimizi, sanayicilerimizi sadece yatırıma değil, kazanmaya davet ediyoruz. Çünkü Elazığ’a yatırım yapan herkes kazandı, ölçek büyüttü. Tüm yatırımcılarımızı Elazığ’a davet ediyorum” diye konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk’ün konuşmalarının ardından istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İstişare toplantısının ardından ise Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım genişleme alanında yaptığı altyapı yatırımlarının açılışı gerçekleştirildi.