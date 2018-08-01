01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46

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Palandöken Lojistik Köy’e ilk vagon geldi

TCDD tarafından Erzurum'da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını, hem de Türkiye'nin Doğusu ile Batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.