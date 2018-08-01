TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, "Hedefimiz; ilk etapta lojistik köy sayesinde otomobil, kömür, konteyner, gübre, yem, gıda, içecek, inşaat ve askeri malzeme gibi 350 bin ton nakliyenin gerçekleşmesidir. Palandöken Lojistik Köy ilk faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.
Palandöken Lojistik Köy’e ilk vagon geldi
TCDD tarafından Erzurum'da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını, hem de Türkiye'nin Doğusu ile Batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.
TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, "Hedefimiz; ilk etapta lojistik köy sayesinde otomobil, kömür, konteyner, gübre, yem, gıda, içecek, inşaat ve askeri malzeme gibi 350 bin ton nakliyenin gerçekleşmesidir. Palandöken Lojistik Köy ilk faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.