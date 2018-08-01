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OSB'DEN HABER:
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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
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Palandöken Lojistik Köy’e ilk vagon geldi

TCDD tarafından Erzurum'da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını, hem de Türkiye'nin Doğusu ile Batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.

Palandöken Lojistik Köy'e ilk vagon geldi
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Merkez Aziziye İlçesi'ndeki Erzurum OSB yanındaki 276 bin m2 alan üzerine yaptırılan Palandöken Lojistik Köy’ün amacı; ulaştırmada, araç kullanımı, insan gücü organizasyonu, ambar kullanımı, lojistik zinciri optimizasyonu ile toplam ulaştırma ve personel maliyetlerinde azalış, ulaştırma operatörlerinin toplam iş hacminde artış sağlanarak yüksek kalite elde edilmesi ve aynı zamanda Erzurum'un sosyo-ekonomik yapısına canlılık getirmek olarak belirlendi.
TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, "Hedefimiz; ilk etapta lojistik köy sayesinde otomobil, kömür, konteyner, gübre, yem, gıda, içecek, inşaat ve askeri malzeme gibi 350 bin ton nakliyenin gerçekleşmesidir. Palandöken Lojistik Köy ilk faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.

 

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TCDDPalandöken Lojistik KöyErzurum OSBYunus Yeşilyurt
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