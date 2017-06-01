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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:38
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Saf-Holland Düzce OSB’de

Alman aks üreticisi Saf-Holland Türkiye'deki 5 milyon avro'luk ilk üretim tesisini açtı.

Saf-Holland Düzce OSB'de
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Düzce OSB içerisinde 13 bin metrekarelik bir alanda kurulan fabrikanın hedefi bir kaç yıl içerisinde 35 bin aks üreterek Türkiye'deki pazar payını artırmak. Komşu ülkelere ihracat yapmayı hedefleyen firmanın Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu, bölgenin gelişen sanayisiyle ve lojistik açıdan önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek mevcut 35 istihdamı, yatırımlar tamamlandığında 100-150 kişiye çıkaracaklarını söyledi. Aks sistemleriyle üretime başlayacak firma çekici araçlar için beşinci teker gibi ürünlerin de üretimini Türkiye’de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

 

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Bilal AzizoğluOSBDuzce OsbSaf-Holland
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