Sakarya OSB’de ‘Burda Bebek’



2017 yılı sonuna kadar 12 milyon TL yatırımı planlanan tesisin artan kapasitesiyle Wee Baby, yüzde 30'un üzerinde büyüme hedefliyor. Burda Bebek-Wee Baby, bu yatırımla 25 milyon olan üretim kapasitesini yüzde 100 artıracak.

Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, "Yeni yatırımımızla birlikte ürün kategorilerinde ve farklı ülkelerde genişleyeceğiz. Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-Ge çalışmalarımız hız kazanacak. Daha etkin ve farklı ürün çeşitleriyle de hizmet verebileceğiz" dedi.