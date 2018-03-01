‘Sanat’ ÇOSB’de izleyicilerle buluştu
Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yeni bir gösteriye daha evsahipliği yaptı. Aysa Organizasyon tarafından sahnelenen ‘Sanat’ isimli tiyatro oyunu usta sanatçıları ÇOSB’de izleyicilerle buluşturdu.
Gencay Gürün’ün yönettiği Sanat tiyatro oyunu, Türk Tiyatrosu’nun yaşayan üç efsane ismini bir araya getirdi. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza’nın, yakın arkadaşlarından Serge’in aldığı bir tablo üzerine gelişen diyaloglarından yola çıkan oyunda, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney birlikte sahne aldı. Usta oyuncular, ayakta alkışlandı. Son yılların en iddialı oyunu Sanat’ın kısaca konusu ise şöyle: “Bir tablo alınır, oldukça pahalıdır, ortalık birbirine girer... Tablo nedir? Ne kadar etmelidir? Niye alınır? Üç yakışıklı adam bir tablo için niye birbirine girer? Kim kimi döver? Kim kimi kıskanır? Öfke, şiddet, şefkat, entrika, dedikodu... Hepsi bir arada…” Oyunun sonunda protokol tarafından, usta sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi.