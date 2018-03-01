‘Sanat’ ÇOSB’de izleyicilerle buluştu



OSB Konferans Salonu’nda sahnelenen ve yoğun ilgi gören oyunu; Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Saim Buyruk, Ahmet Temiroğlu, İlyas Kum ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan’ın yanı sıra birçok tiyatro sever izledi.

Gencay Gürün’ün yönettiği Sanat tiyatro oyunu, Türk Tiyatrosu’nun yaşayan üç efsane ismini bir araya getirdi. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza’nın, yakın arkadaşlarından Serge’in aldığı bir tablo üzerine gelişen diyaloglarından yola çıkan oyunda, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney birlikte sahne aldı. Usta oyuncular, ayakta alkışlandı. Son yılların en iddialı oyunu Sanat’ın kısaca konusu ise şöyle: “Bir tablo alınır, oldukça pahalıdır, ortalık birbirine girer... Tablo nedir? Ne kadar etmelidir? Niye alınır? Üç yakışıklı adam bir tablo için niye birbirine girer? Kim kimi döver? Kim kimi kıskanır? Öfke, şiddet, şefkat, entrika, dedikodu... Hepsi bir arada…” Oyunun sonunda protokol tarafından, usta sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi.