‘Sanayide Dijital Dönüşüm:’ OSB’lere Teknik Kolej

Dijital ekonominin büyüklüğünün 10 yıl içinde dünya çapında 100 trilyon dolara ulaşacağına dikkat çeken Özlü, Türkiye olarak bundan en az 1 trilyon dolar pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Yol haritası 5+5 yıl olarak planlandı. İlk hamlede 10 ilde 10 dijital dönüşüm merkezi kurulacak. Çalışma, 6 bileşenden oluşuyor. Dijital dönüşümün önündeki en büyük engel nitelikli işgücü. Bu nedenle ‘Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) kurulacak teknik kolejler ile dijital dönüşüm atılımının en önemli ayaklarından birisi gerçekleşmiş olacak; bu teknik kolejler özel desteklere mazhar olacak.

Sanayi 4.0’da kişiselleştirilmiş üretimlerin söz konusu olduğunu, büyüklerin, 4’üncü sanayi devriminin gereklerini yerine getirme gücüne kısmen sahip olduklarını, beyaz eşya üretenlerin, bu yönde önemli bir mesafe aldıklarını ifade eden Faruk Özlü, dijital dönüşümde asıl önemli konuyu KOBİ’lerin oluşturduğunu belirterek, “Türkiye’nin sanayi devrimi programı kapsamında KOBİ’lerin dijitalleşmesi, dijital teknolojilere adapte olması için özel bir program uygulanacak” diye konuştu.

Yerli marka otomobil projesiyle ilgili Faruk Özlü, “Şu anda sipariş alıyoruz diye piyasaya çıksak, milyon mertebesinde sipariş alırız. Alacak olan vatandaşa mı teşvik vereceğiz yoksa şirketi destekleyip vatandaşa ucuz otomobil mi sunsun diye bunları çalışıyoruz” dedi. Yerli otomobilde yıllık 175-200 bin üretme kapasitesi olacak ve 3.2 milyar avro yatırım yapılacak.