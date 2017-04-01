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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:42
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Şanlıurfa’ya 1 ayda 110 yatırım başvurusu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yatırımları artırmak için 23 ilde 6 başlık altında başlatılan ‘Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında yer alan Şanlıurfa, dev holdinglerin yatırım için harekete geçtikleri illlerin başında geliyor.

Şanlıurfa'ya 1 ayda 110 yatırım başvurusu
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Şubat ayı içinde 110 yatırım başvurusu alan Şanlıurfa'da Zorlu Holding, 2 bin kişilik istihdam yaratacak dev bir ev tekstili fabrikası kuracak. Emine Sabancı Kamışlı ile Gedik Holding, Süzen Holding, Nobel ilaç ve Urfalı ortakları Essum Aslan'ın ortak bir şirket kurdukları ve ilde sağlık alanında dev yatırımlara imza atacakları duyuruldu. Hedefleri 5 milyar dolarlık ihracat yapmak.OSB yönetiminden yapılan açıklamada ayrıca Urfa’ya yatırım yapacaklar arasında Dagi ve Borusan'ın Alman ortağı Mannesmann'ın da yer aldığı belirtildi. Mannesmann Petrol borusu üretimi yapacak.
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