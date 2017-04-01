01 Nisan 2017 Cumartesi 08:42

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Şanlıurfa’ya 1 ayda 110 yatırım başvurusu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yatırımları artırmak için 23 ilde 6 başlık altında başlatılan ‘Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında yer alan Şanlıurfa, dev holdinglerin yatırım için harekete geçtikleri illlerin başında geliyor.