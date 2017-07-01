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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
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Savunma Sanayii Kara Araçları Konferansı ve ikili iş görüşmeleri OSTİM’in evsahipliğinde yapıldı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyeleri, kara araçları üreten ana yüklenici firmalarla bir araya geldi.

Savunma Sanayii Kara Araçları Konferansı ve ikili iş görüşmeleri OSTİM'in evsahipliğinde yapıldı
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OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda alt sistem ve parça üreten, üretmek isteyen 35 OSSA üyesi; ASELSAN, BMC, FNSS, Katmerciler, Otokar firmalarının tedarik süreçlerinin parçası olmak amacıyla toplam 134 iş görüşmesi yaptı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sanayileşme Dairesi’nin koordinasyonunda, SSM Kara Araçları Dairesi’nin işbirliğinde düzenlenen programın açılışında konuşan OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, sektörün büyüklüğünün 3.5 milyar dolar, yarattığı istihdamın ise 50 bini geçtiğini belirterek, “Sektör, KOBİ’lere de çok önemli fırsatlar ve imkanlar sunmaktadır” dedi. Ertuğ,  OSSA olarak önceliklerinin ana sanayi firmaları ve KOBİ’leri bir araya getirmek, ortak sorunlarını tek bir sesten iletebilmek olduğunu kaydetti.
“Modelimiz; SSM’nin sanayileşme politikası”: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, SSM’nin yaptığı çalışmaları çok önemsediğini vurguladı: “Onların yaptığı çabaların ülkemiz için çok kritik olması nedeniyle sektöre sahip çıkmaları ve bu sektörü sadece ana sanayi değil KOBİ’lere kadar taşıyor olmaları ve stratejik olarak bunu takip ediyor olmaları bizim için son derece değerli. Sivil taraftaki diğer kurumlara, bakanlıklara, kurum ve kuruluşlarımızın da bunu yapması gerektiğini onlara hatırlatıyoruz. Örneğimiz, modelimiz Savunma Sanayii Müsteşarlığımız’ın sanayileşme politikası.”
“Bu sanayimizi daha çok millileştirmemiz lazım”: Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Hem anayurdumuzu koruyabilmek hem de etrafımızdaki ülkelerin savunmalarına destek olabilmek için bizim bu sanayilerimizi geliştirmemiz, güçlendirmemiz ve daha çok millileştirmemiz lazım” dedi.
Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi KOBİ’lerle geliştirilecek: SSM Kara Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı, “Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı olan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında buradayız. Bu, önemli bir proje sektörümüz için” dedi. Yakıcı, alt yüklenicilerden özel yeni teknolojilere yoğunlaşmalarını istediklerini dile getirdi.

 

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