ŞUTSO Eskişehir Sanayi Odası ve OSB’de teknik incelemede bulundu

Ziyarette yapılan toplantıda konuşan ve Eskişehir’in sanayi potansiyeli hakkında sunuş gerçekleştiren ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Bizleri ziyaret eden Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’a, ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş’a, Karacadağ Kalkınma Ajansı temsilcilerine, sanayicilerimize teşekkür ederiz. Bu ziyaret diyalog ve işbirliğinin gelişimine de katsı sunacaktır” dedi.



Yaptığı sunuşta Eskişehir’in özel bir şehir olduğuna değinen Özaydemir, birçok sanayi kentiyle karşılaştırıldığında çalışma şartları ile işçi-işveren ilişkileri açısından Eskişehir’in ileride bir nokta olduğunu söyledi. Özaydemir, “Ayrıca Eskişehir sanayisi planlı olarak gelişen ve önemli potansiyelleri olan bir yapıya sahiptir. Bugün 9 milyar dolar cirosu, 2.3 milyar dolar ihracatı, 60 bin çalışanı olan sanayimizin gelişimi için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

