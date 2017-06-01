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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:38
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ŞUTSO Eskişehir Sanayi Odası ve OSB’de teknik incelemede bulundu

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Heyeti, Eskişehir Sanayi Odası’nı (ESO) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyet Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı firmaları ve bölgeye yapılan yatırımları da yerinde inceledi.

ŞUTSO Eskişehir Sanayi Odası ve OSB'de teknik incelemede bulundu
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Ziyarette yapılan toplantıda konuşan ve Eskişehir’in sanayi potansiyeli hakkında sunuş gerçekleştiren ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Bizleri ziyaret eden Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’a, ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş’a, Karacadağ Kalkınma Ajansı temsilcilerine, sanayicilerimize teşekkür ederiz. Bu ziyaret diyalog ve işbirliğinin gelişimine de katsı sunacaktır” dedi.
Yaptığı sunuşta Eskişehir’in özel bir şehir olduğuna değinen Özaydemir, birçok sanayi kentiyle karşılaştırıldığında çalışma şartları ile işçi-işveren ilişkileri açısından Eskişehir’in ileride bir nokta olduğunu söyledi. Özaydemir, “Ayrıca Eskişehir sanayisi planlı olarak gelişen ve önemli potansiyelleri olan bir yapıya sahiptir. Bugün 9 milyar dolar cirosu, 2.3 milyar dolar ihracatı, 60 bin çalışanı olan sanayimizin gelişimi için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın teşviklerde 6. Bölge kapsamında olduğunu hatırlatarak, en fazla yatırım başvurusu yapılan illerden biri olduklarını söyledi: “Bu başvurulara cevap üretmek için örnek odalarımızı ve OSB’lerimizi ziyaret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bu kapsamda tecrübelerinizden ve birikimlerinizden faydalanmak istiyoruz.”

 

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Savaş ÖzaydemirESOŞanlıurfa Ticaret Ve Sanayi OdasıEskişehir Sanayi OdasıŞUTSO
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