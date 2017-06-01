ŞUTSO Eskişehir Sanayi Odası ve OSB’de teknik incelemede bulundu

Yaptığı sunuşta Eskişehir’in özel bir şehir olduğuna değinen Özaydemir, birçok sanayi kentiyle karşılaştırıldığında çalışma şartları ile işçi-işveren ilişkileri açısından Eskişehir’in ileride bir nokta olduğunu söyledi. Özaydemir, “Ayrıca Eskişehir sanayisi planlı olarak gelişen ve önemli potansiyelleri olan bir yapıya sahiptir. Bugün 9 milyar dolar cirosu, 2.3 milyar dolar ihracatı, 60 bin çalışanı olan sanayimizin gelişimi için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın teşviklerde 6. Bölge kapsamında olduğunu hatırlatarak, en fazla yatırım başvurusu yapılan illerden biri olduklarını söyledi: “Bu başvurulara cevap üretmek için örnek odalarımızı ve OSB’lerimizi ziyaret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bu kapsamda tecrübelerinizden ve birikimlerinizden faydalanmak istiyoruz.”