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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2018 Pazar 08:33
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Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor

Mersin Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Kurucu Başkanı Gül Akyürek, kadınların, evde, işte, sokakta yaşamın her alanında olması gerektiğini söyledi.

Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor
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Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi:“Bir toplumun gelişmesi, kadınların her alanda aktif olarak rol almasına bağlıdır. Gelecek nesillerin yetişmesinde en fazla emek harcayan ve toplumu şekillendiren kadınlardır. Son günlerde çoğaldığı gözlemlenen kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de mücadeleye devam edeceğiz. Bu durumun karşısına geçmek için eğitime ve farkındalık çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekir.


İş hayatında da önemli görevler üstlenen kadınların istihdamını artırmak başlıca hedefimizdir. Yeni kurulacak olan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, kadın girişimci destek ofisi kurarak Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) projesini hayata geçireceğiz. Hem üreticisi hem de yöneticisi kadınlardan oluşan bir pilot fabrika kurmayı hedefliyoruz.”

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