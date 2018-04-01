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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2018 Pazar 08:33
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Tarlada su ürünleri OSB

Türkiye'nin yıllık 850 milyon dolara ulaşan su ürünleri ihracatını artırmak için arayışlara bir yenisi eklendi.

Tarlada su ürünleri OSB
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Adana'nın Karataş bölgesinde kurulacak Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretilecek olan balık çeşitleri ve karides başta Japonya olmak üzere hedef pazarlara ihraç edilecek. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz şöyle konuştu: ”Yakın zamanda tamamlanacak OSB hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.Karataş ilçesinin kıyı kesimlerindeki araziler üzerinde havuzlar kurulacak. Bu havuzlarda levrek, çipura, karides üretimi için çalışmalara başladık. Proje ile Türkiye'nin yıllık 850 milyon dolar olan balık ve su ürünleri ihracatını orta ve uzun vadede üç katına çıkarmayı, özellikle potansiyelinin çok altında olan 4 milyon dolarlık karides ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Adana'da kuracağımız tesis, üretim, ihracat ve istihdam açısından bölgeye büyük katkı sağlayacak. Kurulacak olan bu yapı ile 2017 yılında 11 ülkeye ihraç ettiğimiz karidesin, dünya karides ithalatında lider konumda olan Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi pazarlara da açılmasını sağlayacağız."

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Alican YamanyılmazAkdeniz Su ÜrünleriSu ürünleri OSB
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