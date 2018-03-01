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OSB'DEN HABER:
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01 Mart 2018 Perşembe 08:38
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Tekstilcilere “Mardin’e Yatırım” çağrısı

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen "Mardin ve Dicle Bölgesi Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" kapsamında bir araya gelen işadamlarına, "Mardin'e yatırım" çağrısı yapıldı.

Tekstilcilere 'Mardin'e Yatırım” çağrısı
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Mardin'deki Dicle Kalkınma Ajansı'nda (DİKA) gerçekleşen, İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda işadamının katıldığı etkinlikte, bölgenin son yıllarda atılan adımlarla yatırımlar için çok uygun hale getirildiği açıklandı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman kentte çok şeyin değiştiğini, ortamın her sektör için uygun hale getirildiğini anlattı ve işadamlarına şöyle konuştu: “Birinci Organize Sanayi Bölgesi tam kapasiteyle çalışıyor. İpek Yolu'na çok yakın bir yerde ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi yapılacak. Sizlerin müracaatlarını bekliyoruz. Şu ana kadar cazibe merkezleri için DİKA Başkanlığımıza 300'ün üzerinde müracaat oldu. Ancak hükümetimiz konsept değiştirdi. Şimdi daha farklı bir teşvikle sizlere destek verilmiş olacak. O nedenle yatırımlarınızı bekliyoruz. İkinci OSB'yi yeni yatırımlarınız için bekletiyoruz."
Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de OSB açmak için hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti: "Bölgenin gıda ve tekstil sektöründe havzası var. Hemşehrilerimizin de hem burada hem de il dışında yatırımları bulunuyor. Tekstil sektöründe ne kadar makine alırsanız o kadar insana istihdam sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. Bölgemizde işsizlik oranı yüksek. Bu kamu kurumlarındaki istihdamlarla giderilemez. Onun için sizlerin yatırımlarıyla inşallah bunu gidereceğiz.”

 

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Moda Ve Hazır Giyim FederasyonuMHGFMustafa Yaman
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