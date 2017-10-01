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OSB'DEN HABER:
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01 Ekim 2017 Pazar 08:38
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TOSB’da 70 milyon liralık yatırım

Organize Sanayi Bölgeleri içinde Ar-Ge, Endüstri 4.0’a geçiş, üniversite-sanayi işbirliği alanlarında öncü görevler üstlenen TOSB’un, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda bölgeye 70 milyon lira değerinde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcının talebi onaylandı.

TOSB'da 70 milyon liralık yatırım
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TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, OSB’nin vizyonunu şöyle değerlendirdi:  “TOSB, otomotiv sektörünün gelecek yarınlarının inşası için yeni vizyon ve misyonlar üstlendi. Yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB’da yer kalmayacak. Üniversite-sanayi işbirliği, sanayi üretiminin Endüstri 4.0’a entegrasyonu, Ar-Ge alanlarında TOSB diğer OSB’ler için öncü ve örnek bir görev üstlendi. Bu kapsamda TOSB ve Gebze Teknik Üniversitesi ve pek çok üniversite ile akademik kurumlarda üretilen fikir ve projelerin endüstriye kazandırılması için de bir çok proje üzerinde çalışıyoruz.”
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Anahtar Kelimeler
TOSB Başkanı Ömer BurhanoğluAr-GeEndüstri 4.0Gebze Teknik Üniversitesi
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