300 milyon dolarlık yatırımın protokolü Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda imzalandı. Protokol metnine Tuğba Yılmaz, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Cem Ocakcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ruhican Karakaş ve İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği'ni temsilen Divan Başkan Vekili Gökhan Işık, Yazman Üye Oğuz Can Ocakcı imza attılar.
Yalova Taşıt Yan Sanayi OSB protokolü imzaladı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kurulacak olan 7 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk somut adım atıldı;
300 milyon dolarlık yatırımın protokolü Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda imzalandı. Protokol metnine Tuğba Yılmaz, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Cem Ocakcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ruhican Karakaş ve İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği'ni temsilen Divan Başkan Vekili Gökhan Işık, Yazman Üye Oğuz Can Ocakcı imza attılar.