01 Temmuz 2018 Pazar 08:41

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Yalova Taşıt Yan Sanayi OSB protokolü imzaladı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kurulacak olan 7 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk somut adım atıldı;