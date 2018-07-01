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OSB'DEN HABER:
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01 Temmuz 2018 Pazar 08:41
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Yalova Taşıt Yan Sanayi OSB protokolü imzaladı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kurulacak olan 7 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk somut adım atıldı;

Yalova Taşıt Yan Sanayi OSB protokolü imzaladı
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Yalova İl Özel İdaresi, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği arasında Valilik makamında üçlü protokol imzalandı.
300 milyon dolarlık yatırımın protokolü Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda imzalandı. Protokol metnine Tuğba Yılmaz, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Cem Ocakcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ruhican Karakaş ve İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği'ni temsilen Divan Başkan Vekili Gökhan Işık, Yazman Üye Oğuz Can Ocakcı imza attılar.

 

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