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OSB'DEN HABER:
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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30
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Yalova’yı OSB’ler uçuracak

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ilin kalkınmasının OSB’lere dayalı hızlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Yalova'yı OSB'ler uçuracak
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“Yalova'da ki OSB'lerin de bazıları tamamlanma aşamasına geldi. OSB'lerin tamamlanması ile birlikte ilin istihdamında patlama yaşanacak; Yalova'da 50 bin ilave istihdam ve 1.4 milyar dolar ilave ihracat sağlanacak.
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