Yalova’yı OSB’ler uçuracak

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30Bu haber 1419 kez okundu. Yalova’yı OSB’ler uçuracakYalova Valisi Tuğba Yılmaz ilin kalkınmasının OSB’lere dayalı hızlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı: Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş “Yalova'da ki OSB'lerin de bazıları tamamlanma aşamasına geldi. OSB'lerin tamamlanması ile birlikte ilin istihdamında patlama yaşanacak; Yalova'da 50 bin ilave istihdam ve 1.4 milyar dolar ilave ihracat sağlanacak. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş