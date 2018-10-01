01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30

Bu haber 1419 kez okundu. Yalova’yı OSB’ler uçuracak Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ilin kalkınmasının OSB’lere dayalı hızlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Yalova'da ki OSB'lerin de bazıları tamamlanma aşamasına geldi. OSB'lerin tamamlanması ile birlikte ilin istihdamında patlama yaşanacak; Yalova'da 50 bin ilave istihdam ve 1.4 milyar dolar ilave ihracat sağlanacak.