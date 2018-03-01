01 Mart 2018 Perşembe 08:38

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“Yuvaya Dönüşen Plastikler” PAGDER desteği ile GEPOSB’da

Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER tarafından “Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır” sloganıyla yola çıkılan sosyal sorumluluk projesi “Yuvaya Dönüşen Plastikler” ile bir yandan sokak hayvanlarına sıcak yuva sağlanırken diğer yandan da atık plastiklerin geri dönüşümü ile çevre bilincinin arttırılmasına katkı sağlanıyor. Projeyi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) de destekliyor.