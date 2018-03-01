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01 Mart 2018 Perşembe 08:38
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“Yuvaya Dönüşen Plastikler” PAGDER desteği ile GEPOSB’da

Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER tarafından “Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır” sloganıyla yola çıkılan sosyal sorumluluk projesi “Yuvaya Dönüşen Plastikler” ile bir yandan sokak hayvanlarına sıcak yuva sağlanırken diğer yandan da atık plastiklerin geri dönüşümü ile çevre bilincinin arttırılmasına katkı sağlanıyor. Projeyi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) de destekliyor.

'Yuvaya Dönüşen Plastikler” PAGDER desteği ile GEPOSB'da
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Toplanan atık plastiklerle, soğuğa ve yağmura dayanıklı, kolayca yıkanabilen, şık tasarımlı, kaliteli plastik yuvalar ürettirildiğini aktaran PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür; “Yuvaya Dönüşen Plastikler” projesiyle plastik atıkların toplanmasıyla ekonomik birer değer olan atıkların çöpe gitmesinin önüne geçilerek çevre sorununun minimize edilmesinin hedeflendiğini söylüyor: “Proje çerçevesinde plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen köpek kulübeleri ile de sokak hayvanlarına özellikle soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva imkanı sağlanmaktadır. Belediyelerin lisanslı firmalar aracılığı ile toplanan atıkları Yalova’da faaliyet gösteren Beno Plastik firması tarafından yuvaya dönüştürülüyor.”
Proje kapsamında “Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri”ni alan PAGDER tarafından bağışta bulunulan barınaklar için GEPOSB Yönetimi, söz konusu projede yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi, toplumsal farkındalık yarattıkları ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasındaki desteklerinden dolayı PAGDER Yönetimi’ne teşekkürlerini sundu.

 

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PAGDERGEPOSBTürkiye Plastik Sanayicileri DerneğiGebze Plastikçiler Organize Sanayi BölgesiOrganize Sanayi BölgesiReha Gür
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