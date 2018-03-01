Proje kapsamında “Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri”ni alan PAGDER tarafından bağışta bulunulan barınaklar için GEPOSB Yönetimi, söz konusu projede yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi, toplumsal farkındalık yarattıkları ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasındaki desteklerinden dolayı PAGDER Yönetimi’ne teşekkürlerini sundu.
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” PAGDER desteği ile GEPOSB’da
Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER tarafından “Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır” sloganıyla yola çıkılan sosyal sorumluluk projesi “Yuvaya Dönüşen Plastikler” ile bir yandan sokak hayvanlarına sıcak yuva sağlanırken diğer yandan da atık plastiklerin geri dönüşümü ile çevre bilincinin arttırılmasına katkı sağlanıyor. Projeyi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) de destekliyor.
Proje kapsamında “Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri”ni alan PAGDER tarafından bağışta bulunulan barınaklar için GEPOSB Yönetimi, söz konusu projede yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi, toplumsal farkındalık yarattıkları ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasındaki desteklerinden dolayı PAGDER Yönetimi’ne teşekkürlerini sundu.