ESASLIGRUP GIDA, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artıracak

Antalya OSB’de, 10.250 m2’si kapalı toplam 25.450 m2 alandaki fabrikasında geniş ürün yelpazesiyle uluslararası hizmet veren şirket, yıllık 12 bin ton kurulu üretim kapasitesine sahip ve 180 kişiye istihdam sağlıyor. ESASLIGRUP ürün yelpazesinde hem kırmızı et hem de beyaz et ürünleri bulunması ile sektörde ayrışıyor. ‘Döner, Köfte, Şarküteri ve Kaplamalı’ ürün hatları tüm yıl boyunca çalışıyor. Türkiye genelinde yaygın bayi ağıyla hizmet veren şirket, yurt dışında ise başta Irak olmak üzere Kıbrıs ve Azerbaycan’da aktif olarak yer alıyor.

ESASLIGRUP Gıda Pazarlama ve Ar-Ge Müdürü Neşe Toksöz, “ESASLIGRUP güçlü sermaye yapısı nedeniyle her yıl kontrollü bir şekilde yatırım yapıyor. Yatırımın kapsamı; altyapı ve makine parkurunun yenilenmesi, ilave üretim hattı kurulması veya hazır üretim tesislerinin satın alınması olabiliyor. Fabrika binamız 1999 yılında kuruldu. Makine parkurumuzu ise belirli periyodlarda güncelleyerek teknolojik altyapımızı sürekli iyileştiriyoruz. Pişirilmiş piliç köfte hattımız için yeni makinamızı 3. çeyrek sonunda devreye alarak kapasite artışı yapmayı planlıyoruz. 2019 yılında dana köfte ve döner hatlarımıza yatırım yaparak kapasite artışı hedefliyoruz” diyor.

Ev dışı tüketim kanalında (EDT) devam edeceklerini belirten Neşe Toksöz, yürüttükleri Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına değiniyor: “EDT’deki varlığımızı standart ekonomik ürünlerle sürdürmek yerine inovatif ürünler ile sektöre katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle ürünlerimizi kullanan noktanın işini kolaylaştırmak ve hazırlık süreçlerini kısaltmak istiyoruz. Ar-Ge ekibimizin çalışmalarını bu çerçevede şekillendiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı belirli bir standartta yürütebilmek için TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile yürütülen INOSUIT Projesi’ni bu sene fabrikamızda başlattık.”

“Yeni ürünümüz;

DANA YAPRAK DÖNER ile çıtayı çok yükselteceğiz”: Neşe Toksöz, ‘Piliç Halka, Dana Bacon, kuzu barsağında cheddar dolgulu sosis ve kuzu barsağında marquez köfte’ ürünleriyle farklılaştıklarını anlatıyor: “Yeni geliştirdiğimiz DANA YAPRAK DÖNER ile çıtayı çok yükselteceğiz. Dönerimizde sadece yerli dana but eti kullanıyoruz. Belirlediğimiz kriterleri sağlayan etleri özenle yaprak haline getiriyoruz ve geleneksel döner lezzetine uygun olarak marine ediyoruz. Marine edilmiş etleri özel şartlarda 48 saat dinlendiriyoruz. Şişe geçirilen etlere döner formu verilerek anında şoklanıyor. Dönerimizde kesinlikle koruyucu, renklendirici, lezzet arttırıcı maddeler kullanmıyoruz. Raf ömrü süresince güvenliği soğukta muhafaza şartları ile sağlıyoruz. Enfes tadı, benzersiz yapısı ve özel fiyatı ile bu ürünümüze çok güveniyoruz.”

Neşe Toksöz, firmanın güçlü duruşuyla tüketicinin güven ihtiyacını da karşıladığını vurguluyor: “Sahip olduğumuz uzmanlığı, uluslararası geçerliliği olan BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9001 ve Helal Üretim sertifikaları ile resmileştiriyoruz. ESASLIGRUP, sektörde ‘güvenilir’ firma olmayı hedeflemektedir. Tüm çalışmalarımızın odağında ‘GÜVEN’ algısı var.” Toksöz, ESASLIGRUP olarak iyi ve yeterince iyi olmayanın ayırt edilebilmesi için bilinçli tüketici oluşturma gayreti içerisinde olduklarını da ifade ediyor: “Bu amaçla bayilerimizi ve bizden ürün alan HoReCa mensuplarını belirli periyotlarda fabrikamızda ürün eğitimine davet ediyoruz. Bu eğitimlerde fabrikamızı açarak üretim aşamalarımızı şeffaflıkla anlatıyoruz. Kör test ve benchmarking çalışmaları yaparak pazardaki ürünler ile ESASLIGRUP ürünlerini kıyaslama imkanı sağlıyoruz. ESASLI ve MEZİYET markalarımız özellikle okul kantinleri, oteller, orta ve üst seviye restoran zincirleri tarafından tercih edilmektedir. Okul kantininde köftemizi yiyen bir öğrencinin velisinin beni arayıp, ‘Oğlum köftenizi çok beğeniyor, ürünlerinizi eve de almak istiyorum nereden alabilirim?’ diye sorması gurur verici.”