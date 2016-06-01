Güçsan, 2017’de yeni üretim tesisini hayata geçirecek

% 1 oranında ısıtma sistemleri ve elektronik sanayi, otomotiv dışındaki alanı oluşturuyor. Bu oranın % 80’ini direkt OEM ana sanayilerine yaptığı satış oluşturuyor. Ciro oranlarına göre müşteri sıralamasına bakıldığında % 65 ile Toyota, % 12 Ford Otosan ilk iki sırayı paylaşıyor. Diğer OEM müşterileri ise Otokar ve Mercedes.

Parça imalatında toplamda 2 fabrikada 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Güçsan, plastik parça üretiminin yanısıra aynı zamanda plastik kalıp imalatı yapıyor. Firma, GEPOSB içinde yeralan 3. fabrikası olan kalıp imalathanesi ile toplam 1600 metrekare alanda hizmet sunuyor. Güçsan Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çetin (Makine Mühendisi, MBA), 2016-2017’de yeni üretim tesislerini de hayata geçireceklerini açıklıyor: “Yeni üretim tesisimiz, mevcut üretim tesisimizin 2 katı üretim yapacak. 6500 metrekaresi kapalı olmak üzere üretim tesisi, 13 bin metrekare alan üzerine kurulacak.”

Parça tasarımı ve kalıp tasarımı alanlarında Tasarım ve Ar-Ge Merkezi olma çalışmalarını yürüttüklerini de dile getiren Çetin, Türkiye’de Toyota’nın üretime alacağı yeni Crossover model aracıyla ilgili proje çalışmalarına da devam ettiklerini kaydediyor.

Tuncay Çetin, “2015 yılında 19.5 milyon euro ciroya ulaştık. Toplamda 340 kişiyi istihdam ediyoruz. Geçen yıl ciro bazında % 30 büyüdük. 2016 yılında 23 milyon euro ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz” diye konuşuyor. Çetin, üretimlerinin % 45’ini, Japonya, Rusya, Güney Afrika, İngiltere, Fransa, Belçika, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Singapur başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ettiklerini söylüyor.

Güçsan’ın üretim yelpazesinde yeralan ürünler, çoğunlukla binek ve ticari araçlarda, iç trim, dış trim, şasi alt parçaları ve motor parçaları olmak üzere çoğunlukla görsel ve fonksiyonel plastik enjeksiyon parçalarından oluşuyor.

Tuncay Çetin, Güçsan’ın sade bir kalıp imalatından daha çok, müşterilerine kalıp tasarımında iyi bir proje yönetimi ve ortak tasarım imkanları da sunduğunu aktarıyor. 14 test ekipmanıyla geniş bir laboratuvar imkanına sahip olduklarını belirten Çetin, “Toplamda 63 makinayla genç bir makine parkuruna sahibiz. Makine parkurumuzu sürekli yenilemeye devam ediyoruz” diyor.

Tuncay Çetin, Güçsan’ın kalıp imalatındaki kalite ve deneyimleriyle müşteri spesifikasyonlarına ve gereklerine adaptasyonuyla ihtiyaçları karşılamadaki isabetliliği sayesinde kalıpçılık ve plastik sektöründe başarıyı yakaladığını ve kalıcı prestijin haklı gururunu yaşadığını ifade ediyor.

Çetin, Güçsan’ın GEPOSB’a taşınmasının ardından yaptığı yatırım atağıyla hızlı bir büyüme grafiği sergilediğine değiniyor: “Yeni kalıphane, CAD/CAM ve ERP yatırımlarımız hızlı büyümemizi sağladı. Ayrıca kaliteye verdiğimiz önemin bir göstergesi de sahip olduğumuz; ISO/TS 16949 ve Q1, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite sertifikalarımız. Kalite, zamanında teslim, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, bizi başarıya taşıyor.”

Güçsan birden çok alanda gösterdiği başarılarını aldığı ödüllerle de taçlandırıyor. Çetin, anlatıyor: “2009 yılı performansına dayalı olarak Toyota’nın dünya çapında verdiği ‘Regional Contribution Award’ (En iyi Bölgesel Katkı) Ödülü’nü aldık. 2009’da Toyota Avrupa tedarikçileri arasında yapılan değerlendirmede, ‘Proje Yönetimi’ dalında birinci olduk. Toyota Avrupa tedarikçileri arasında 2008 yılı tedarik performansı alanında en iyi tedarikçi ödülü ve Proje Yönetimi konusunda aynı yıl, aynı tedarikçiler arasında ikincilik ödülünü, 2004’te ise yine Toyota Avrupa çapında tedarik performansı alanında ikincilik ödülünü aldık. 2014 yılında Kocaeli Sanayi Odası’nın verdiği KOBİ Büyük Ödülü’nü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın elinden Güçsan Genel Müdürümüz Zihni Özcan aldı. OEM müşterilerimizden her yıl proje yönetimi ve sevkiyat performansı dallarında ödüller alıyoruz.”