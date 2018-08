Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar; “Türkiye’nin en yeşil ve çevreci OSB’si”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye’nin en yeşil ve çevreci OSB’si Antalya OSB’yi dünyadaki en önemli ve en rantabl yatırım merkezlerinden birisi haline getirmek için aralıksız çalıştıklarını söylüyor. Bu hedef doğrultusunda Antalya OSB’nin en önemli projesi ise; Teknoloji Geliştirme Bölgesi.

Türkiye’nin en yeşil ve çevreci OSB’si olduklarını dile getiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Antalya OSB, yatırım, istihdam, üretim rakamları, ucuz altyapı hizmetleri ve çevreci özellikleri ile Türkiye’nin en iyi ilk 5 organize sanayi bölgesinden birisi. Ticaret hacmi 7.5 milyar TL’ye, ihracatı 500 milyon dolara ve doğrudan yarattığı istihdamı 13.000 kişiye ulaşan Antalya OSB, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez. Avrupa Birliği ve Ortadoğu pazarlarının yanı başında yer alan Bölgemiz’de üretilen birçok Türk sanayi ürünü hem Türkiye hem de AB pazarına hitap ediyor. Türkiye’nin en büyük ilk bin firmasından 6’sı Bölgemizde. Bu yıl İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yayınladığı Türkiye’nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde; AGT, Adopen, CW Enerji ve Yörükoğlu olmak üzere 4 firmamız, İSO İkinci 500’de ise Ankutsan ve Ekici Peynir olmak üzere 2 firmamız yer alıyor” diyor.

Ali Bahar, “Hedefimiz katmadeğeri yüksek yatırımları bölgemize kazandırarak, insana ve çevreye saygı prensibiyle çalışarak, firmalarımız arasında dayanışma ve işbirliğini arttırarak Antalya OSB’nin dünyadaki en önemli ve en rantabl yatırım merkezlerinden biri olması. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” Bu hedef doğrultusunda Antalya OSB’nin en önemli projesi ise; Teknoloji Geliştirme Bölgesi.

Antalya OSB, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruyor

“Biz Güçlü Türkiye’nin ancak ve ancak bilim ve teknoloji alanında elde edeceğimiz başarılarla mümkün olacağına inanıyoruz” diyen Ali Bahar, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla Bölge’ye bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kuracaklarını açıklıyor: “Bölgemize bir TGB kuruyoruz. Tüm süreç sanayicilerimizle birlikte onların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi. Standart bir teknokent yerine bizler, hiç olmayanı Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. Oyunun kuralını değiştirecek şekilde hareket etmeli ve ilk günden globale giden şirketler yapısında girişimler çıkarmalıyız. Ar-Ge ve inovasyon içeren ihracata dayalı hibrit ürünleri üretmeliyiz. İthalatın karşısına yerli katma değer seferberliği anlayışını koymalı ve ona göre konum almalıyız. Güçlü ve üretimde tam bağımsız bir Türkiye için böylesine önemli ve büyük projelerin devamının gelmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hayati önem taşımaktadır.”

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Genç Organize Sanayi Derneği ortaklığında kurulacak TGB’de teknoloji transfer ofisleri, start-up’lar, bunları destekleyen kuluçka merkezleri, tasarım ofisleri, ticarileştirme ve eşleştirme merkezi, fon yönetim birimi ve endüstriyel laboratuvarlar olacak. Ali Bahar, “Ekolojimize çok uygun olan biyoteknolojiyi ana dal olarak göreceğiz. Diğer teknokentlerden farkımız, TGB’mizdeki pazarlama birimi olacak, böylece Bölgemizi tanıtacak, getireceğimiz bilim insanlarıyla şehrin sosyokültürel yapısına da dokunacağız” diye konuşuyor.

“Antalya OSB, bilim havzasının inovasyon tetikleyicisi olmalıdır”: Ali Bahar, Antalya’nın katma değeri yüksek bir şehir olmasının ancak bu tip eserlerle ölçeklendirilebileceğini ifade ediyor: “Bizim bakış açımıza göre Antalya bir şehirden ziyade bir ülkedir. Barselona, Paris, Amsterdam ne ise Antalya’da o olmalıdır. Bu anlayış bizim tekil projeleri, birbirinden uzak projeleri değil, birlikte planladığımız, bütünleşik, inovatif, katma değeri yüksek projelerin geliştirildiği bir havza konumuna getirmelidir. Antalya OSB’ye biçtiğimiz rol sadece Antalya’nın değil, Burdur’un, Isparta’nın ve Bucak’ın da içinde olduğu bilim havzasının inovasyon tetikleyicisi olması kavramıdır. OSB ailemiz ile birlikte çabamız şehrimize bu vizyonu kazandırmaktır. Biz Antalya OSB olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel ölçekte yarışın içinde varız.”

Eğitime verilen önem

Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarının, Bölge firmalarının hizmet içi eğitim girdilerinde 2 milyon 297 bin TL tasarruf sağlayarak Antalya OSB’nin Türkiye’nin eğitim hizmetlerinde öncü ve örnek OSB’si olmasını sağladığını belirten Ali Bahar, Aralık 2017’de gerçekleştirilen, Antalya OSB Eğitim Çarpan Maliyet Analizi çalışmasında 2015 yılında başlatılan eğitim hizmetleri kapsamında; 203 kuruluştan 6 bin katılımcının sertifika aldığı, 170 eğitim programının gerçekleştiği bilgisini paylaşıyor. Ali Bahar, bünyesinde ilk kez endüstri meslek lisesi açan Antalya OSB’nin bu girişimiyle nitelikli istihdam sorununun çözümü noktasında diğer OSB’lere örnek olduğunu kaydediyor.

Sektörel Ticaret Heyet Programları,Türkiye’de ilk ve örnek

Kurdukları Dış Ticaret Birimi’nin son hızla satış avantajı sağlamaya devam ettiğini aktaran Ali Bahar, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdikleri Sektörel Ticaret Heyet Programları ile Bölge’nin ihracatının ve firmaların tanınırlığının artmasına katkı sağladıklarını anlatıyor: “Maddi kazanımların yanı sıra seyahatlerde yan komşusunu tanımayan sanayicilerimiz, tanışıp dost oldular, yeni iş birlikteliklerinin temellerini attılar. B2B’li gerçekleşen 3 heyet programında yabancı firma yetkilileri ile 365 adet yüz yüze görüşme gerçekleşti. Türkiye’deki diğer OSB’ler tarafından örnek alınan ve ilk olan Sektörel Ticaret Heyet Programlarımızı, bir üst basamağa taşımak için yeni bir uygulamayı hayata geçirip yabancı alım heyetlerini Bölgemizde misafir etmeye başladık. 2017’de Güney Kazakistan Yatırım Bakanlığı yetkililerinden oluşan 6 kişilik heyet Bölgemiz’de ağırlandı, 25 firmamızla yüz yüze görüştüler ve fabrika ziyaretleri yaptılar. Ocak 2018’de Hindistan’dan gelen 12 kişilik alım heyeti, 47 Bölgemiz firması ile toplam 205 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi, 11 fabrikamızda üretim süreçlerini yerinde incelediler.”

“OSBÜK değerimize değer katmaktadır”

Aynı zamanda OSBÜK Başkan Yardımcısı olan Ali Bahar, “Çalışmalarımız sadece Bölgemiz ile sınırlı değildir. İlk kez Başkan Yardımcısı görevini üstlenerek dahil olduğumuz, tüzel kişiliği yeni üretim kanunuyla kabul edilmiş Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), değerimize değer katmaktadır. Bu sayede ülkedeki tüm organize sanayi bölgelerini görmekte, vizyon alışverişi ile Bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaktayız” diyor.

Kalitesi tescilli: Sunduğu hizmetlerle kalitesi tescilli Antalya OSB, TS.EN-ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip. Ali Bahar, “Katılımcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışımız doğrultusunda mükemmel şekilde karşılamak ana görevimizdir. Deneyimli ve nitelikli insan kaynağımızla sunduğumuz hizmetler ve farklılık yaratan projelerimizle her zaman en iyiyi yakalamak, sahip olduğumuz ‘örnek OSB’ imajını koruyarak katılımcılarımızın yatırımlarına artı değerler katmak en büyük hedefimizdir.”

Çevre ödülleriyle Türkiye’nin örnek OSB’si

Ali Bahar, Antalya OSB’nin Türkiye’nin en yeşil ve çevreci OSB’si olduğunu söylüyor: “Antalya OSB, çevre konusunda yaptığı çalışmalarla gerçekleştirdiği çevreci uygulamalarıyla çevre ödülleri sahibi olmanın gururunu yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı En Temiz Organize Sanayi Bölgesi Ödülü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Beratı, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’ne sahibiz. Antalya OSB firmalarımızın birbirlerinin atıklarından faydalanmasına imkan sağlayan ve Türkiye’de OSB’ler arasında bir ilk olan Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi’ni de başarıyla tamamladık. Bölgemizdeki kaynak tüketiminin azaltılmasını, atıkların kaynağında önlenmesini hedeflediğimiz projemiz, OSB’lerde uygulama örneğini ortaya koyan öncü bir proje oldu. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olan Solar Çamur Kurutma Tesisimiz, Atıksu Arıtma Tesisimiz’den çıkan arıtma çamurunu, çimento fabrikalarında veya enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirmeye başladı.”

AOSB botanik bahçesine dönüşecek: Antalya OSB, Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurduğu kendi serasında yılda 200 binden fazla mevsimlik çiçek ve 75 binden fazla çalı grubu bitki yetiştiriyor. Ali Bahar, hedeflerinin bölgeyi botanik bahçesine çevirerek uçaktan bakıldığında fabrikaların görünmediği, yemyeşil, çevre harikası bir OSB yaratmak olduğunu aktarıyor. “Türkiye’deki OSB’ler içerisinde ilk kez kendi serasında çiçek üretimine başlayan bir OSB’yiz. Antalya OSB, ağır sanayi değil, tarım ve turizmle uyumlu, çevreye duyarlı bir OSB’dir. Biz ilklerin OSB’siyiz. Çevre ödüllerine sahip, kendi serasında kendi bitkisini yetiştiren ve bunu sanayicisine ücretsiz vermek suretiyle bölgeyi botanik bahçesine dönüştürebilen bir OSB’yiz.”

Antalya OSB kabına sığmıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 1976’da temelleri atılan Antalya OSB, Türkiye’de kurulan ilk OSB’lerden. Toplam 6 milyon 920 bin m2 alan üzerine kurulu Bölge’de faaliyet gösteren başlıca sektörler; gıda, ahşap-mobilya, kağıt-ambalaj, tarım-gübre-kimya, makina-metal-enerji, plastik-polyester-akrilik, inşaat-yapı ve tekstil.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan ve 328 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya OSB’de bugüne kadar yapılan yatırımların toplam 200 milyon dolara yaklaştığını belirten Ali Bahar, Antalya ilinin turizm dokusuyla uyumlu çevre kirliliği yaratmayan sanayi yatırımlarının yer aldığı Bölge’nin hizmet kalitesi, altyapısı ve lojistik avantajları ile düşük maliyetli bir yatırım ortamı sunduğunu kaydediyor: “Bölgemiz, genişleme alanlarıyla birlikte 870 bin m2 daha büyüyecek ve toplamda 7 milyon 782 bin m2 büyüklüğe ulaşacak. “Antalya OSB’nin 870 bin metrekare daha büyümesini sağlayacak 4 ve 5. tevsi alanlarının, rızai kamulaştırma ile sanayi parseline dönüştürülmesi işlemlerinde sona gelindi. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırma işlemleri tamamlanan parsellerin tapuları hak sahipleri tarafından Bölgemize devir edilmeye başlandı.”

Daha fazla katmadeğer: Ali Bahar, sanayi parseline dönüşen arazilerin parselasyon ve alt yapı çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlamayı planladıklarını belirtiyor: “Antalya OSB, katılımcılarına sunduğu ucuz, kaliteli ve kesintisiz hizmetle yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir. Şu an 200’ün üzerinde tahsis talebi var. Oluşacak yeni sanayi parsellerinin tahsisinde önceliğimiz, Bölgemize ve Antalya’mıza daha fazla katma değer sağlayacak firmalardan yana olacak. Önceliğimiz bilim ve teknolojidir, ülkemize ve milletimize maksimum faydadır. Sınırlarımızın genişlemesi, daha fazla üretim, daha çok istihdam ve daha fazla katma değer anlamına gelmektedir. Kurulacak yeni fabrikalarla Antalya’nın sanayi üretimdeki rolü daha da güçlenecektir.”

Altyapı ve üstyapı hizmetleriyle iddialı: İŞKUR Hizmet Noktası ve Doğal Afetlere Müdahale Timi’nin de bulunduğu Bölge, tamamlanmış elektrik işletme bakım, doğal gaz, içme-kullanma suyu, peyzaj ve regreasyon, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi, çamur geri devir pompa istasyonu, itfaiye, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, haberleşme, personel lojmanları, güvenlik dahili yolları, PTT şebekesi, alışveriş merkezi, kademe dükkanları, camisi, kreşi, endüstri meslek lisesi, oteli, sosyal tesisleri ve atölyesi ile altyapı ve üstyapı hizmetlerinde iddialı.

Elektrik enerjisini en düşük maliyetle tedarik etmek için elektrik piyasasını sürekli takip ettiklerini, uygun dönemlerde en uygun teklifi veren tedarikçi firmalardan enerji tedarik ederek katılımcılarına maksimum fayda sağlamayı amaçladıklarını dile getiriyor. Bahar ayrıca içme ve kullanma suyunu katılımcılarına en ucuz kullandıran OSB’lerden biri olduklarını paylaşıyor.

Ali Bahar, Bölge Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Bölge’de konuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun 7/24 esasına göre hizmet vermeye başladığını açıklıyor.

Örnek Kreş: 25 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevinin kapasitesinin yapılan tadilat ve yeni binayla 96’ya çıkarıldığını aktaran Ali Bahar, “Bugün itibariyle 50 çocuğumuzun eğitim gördüğü kreşimiz, Antalya’nın en iyi kreşleri arasındadır. Hiçbir kar amacı gütmeden, çocuklarımızın eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan açtığımız ve işlettiğimiz kreşimizin Türkiye’ye ve diğer OSB’lere örnek teşkil etmesi övgülerin en güzelidir.”



Bölge’nin geleceği GENÇ OSD’lilere emanet

Ali Bahar, Bölge’nin geleceğe yatırımı olan Genç OSD’nin kuruluş öyküsüne de değiniyor: “Hayal kurmayan, merak etmeyen, Endüstri 4.0’ı ıskalayan, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmayan firmalar önümüzdeki 20 yılda aramızda olmayacaklar. Biz Antalya OSB’de, farkındalığı tetikleyip yol gösterici olmaya, alternatif sunmaya çalışıyoruz. Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre; önümüzdeki 20 yılda yüzde 80 meslek tarihe karışacaksa ‘bu yükümlülük 2. veya 3. kuşak sanayicilerin omuzlarındadır’ diyerek işe gençlerden başladık. Bölgemizdeki tüm 2. ve 3. kuşak genç sanayicileri bir platformda topladık. İletişim ağı kurduk. İlk kez birbirleriyle tanıştılar, kümelendiler. Gençlerimizi, 82 saatlik bir eğitim programına tabi tuttuk. Eğitimlerin sonunda bir dernek kurup aynı çatı altında, kendi gelecekleri için çalışmalarını sağladık. Şu an hepsi dost oldu ve şirketlerinin, organize sanayi bölgemizin, sektörün geleceği için çalışıyorlar.”



“Antalya OSB, katmadeğer yaratan bir üretim kentidir”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizm ve tarıma dayalı gelişen ekonomiye sahip Antalya’da, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde kurulan Antalya OSB’nin sanayi kültürünün hızla gelişmesini sağladığını ve sanayinin müthiş bir atılım sergilediğini söylüyor.

Davut Çetin, şunları dile getiriyor: “Bugün, Antalya OSB’miz, 11 bin kişiyi aşkın çalışan sayısıyla katma değer yaratan; altyapı, enerji, peyzaj, güvenlik, sağlık, itfaiye, arıtma imkanları ve sosyal hizmet sunan bir üretim kentidir. Üstelik bu üretim kenti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birincilik ödülü ile taçlandırılmış bir çevreci duyarlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir. Antalya, tarım ve turizme dayalı ekonomisi nedeniyle ağır sanayi yatırımlarına olanak vermemesine rağmen 2017 verilerine göre Bölgemizde faaliyet gösteren AGT, ADOPEN, CW Enerji, Yörükoğlu, Ankutsan ve Ekici firmalarımız Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer almışlardır.

Antalya’da sanayi sektörü halen ulaşım maliyetlerinin yüksekliğinin yarattığı olumsuzluğu yaşamaktadır. Demiryolu ulaşımının olmaması, denizyolu ulaşımının yeterli ve düşük maliyetli kapasiteye ulaşamaması, otoyol bağlantısının eksikliği, duble yolların il ve ilçe merkezlerinden geçişler nedeniyle zaman kaybını önleyememesi, akaryakıt maliyeti, kentin beşeri sermaye çekme potansiyelinin istenilen düzeye getirilememesi sanayimiz için bir dezavantaj yaratmaktadır. Buna rağmen sanayicilerimiz ve firmalarımız, ülke içinde ve ülke dışında elde ettikleri başarılarla, Ar-Ge ve yüksek katmadeğer odaklı çalışmalarıyla bizleri gururlandırmaktadırlar.”



Antalya’da tasarruflar yatırıma dönüşüyor

Geleceğin Antalya’sını inşa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği mega projelerle kentin geleceğine yön veriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı, Tünektepe, kruvaziyer liman gibi projelerle kent ekonomisini canlandırırken Konyaaltı sahil düzenlemesiyle binlerce kişiye de yeni istihdam olanakları sunduklarını söylüyor. Bütçesinin önemli bir bölümünü yatırıma ayıran Belediye, bütçe gerçekleşme oranı açısından da hedeflerini büyük oranda tutturuyor. Bütçe performansı itibarıyla başarılı bir noktaya gelen Belediye, tasarrufu yatırıma dönüştürerek, mali politika ve para yönetimi ile Antalya’nın değerine değer katıyor.

ASBAŞ’ın gelişimine destek: Menderes Türel, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı yaptığı Antalya Serbest Bölgesi ASBAŞ’ın gelişimine, Belediye’nin önemli katkılar sunduğunu belirtiyor. Türel, toplam 656 bin 125 m2 büyüklüğündeki ASBAŞ’ın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması sonrasında yaşanan genişleme ihtiyacının karşılanabilmesi için de önemli bir gayret gösterdiklerini paylaştı: “ASBAŞ’ın alanı 782 bin 481 m2’ye ulaşırken uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir hayal de gerçek oldu. Mega yat üretimiyle liman hizmetlerinin yoğun yapıldığı Antalya Serbest Bölgesi deniz kıyısında yer alan birkaç serbest bölgeden biri olma özelliğini taşıyor. ASBAŞ’ta 31’i yabancı sermayeli olmak üzere yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde toplam 95 firma faaliyet gösteriyor.”



“En önemli konu; ihracata odaklanmak”

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, ticaret savaşlarının yoğun bir şekilde gündemdeki yerini koruduğunu, an itibariyle dünyanın en fazla faiz veren 4. ülkesi konumunda yer aldığımızı, bunun da yatırımları engellediğini söyledi. En önemli konunun ihracata odaklanmak olduğunu vurgulayan Bahar, “İhracata yönelik ürün geliştirme anlamında personel yetiştirecek eğitim kurumlarının tekrar şekillendirilmesi gerekmektedir. Neticede ortada nitelikli eleman varsa ihracat yapacak, döviz girdisi sağlayacak, nitelikli ürün üretecek sanayimiz olur. Ekonomide bazı zümrelerin çok arzu ettiği kriz havası sureti katiyetle söz konusu değildir. Memleketimizin her ferdinin Türkiye’ye, Türkiye sanayisine ve Türk ihracatçısına, döviz girdisi sağlamada güvenmeleri şarttır” dedi.



AOSB Karikatür Yarışması’nın kazananları ödüllendirildi

Antalya OSB tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye giren çizerler, ödüllerini aldı. “Sanayide Teknolojik Dönüşüm” konulu 3. Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması’nın ödül töreni, Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşti. AGT Ağaç Sanayi, Ekici Peynir, Adalya Mermer, PSL Elektronik Fiberli, Esli Endüstriyel, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği ve Genç Organize Sanayi Derneği sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın ödül törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih İncir, Yiğit Budak, Müteşebbis Heyet Üyeleri Abdullah Erdal Konya, Fatin Tapcı, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin ve Bölge sanayicileri katıldı. Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerle oluşturulan özel sergi ise yıl boyu açık kalacak.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Endüstri 4.0 ile gerçekleşecek dönüşümle ilgili farkındalığın artmasında yarışmanın ve çizilen karikatürlerin çok önemli bir kaynak olduğunu düşündüklerini söyledi. Yarışmanın 1.’si Hilal Özcan’a ödülünü AGT Ağaç Sanayi Marka ve Pazarlama Müdürü Özge Sipahioğlu ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, 2.’si Aytur Şahinbay’a Ekici Peynir Satış Direktörü Burçin Ekici, 3.’sü Murat Sarı’ya ödülünü Adalya Mermer Fabrika Müdürü Ulaş Turan ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak; mansiyon ödülünü kazanan Hakan Sümer, Sait Munzur ve Fethi Gürcan Mermertaş’a ödüllerini; OSİAD Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Derneği Genel Sekreteri Elçin Ekici Öztürk, ESLİ Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Poçins, PSL Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kılıç, Bölge Müdürü İlhan Metin ve Kürşat Zaman verdi.



Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan biri olan AGT yükselişini sürdürüyor

İnovatif, işlevsel ve trend yaratan ürünleriyle mobilya bileşenleri sektörüne yön veren şirketlerden AGT, her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yükselmeye devam ediyor. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 listesinde 162. sırada yer alan AGT, 2017 yılı sonuçlarına göre cirosunu yüzde 28 arttırdı.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdürerek, sektöründe sadece Türkiye’nin değil dünyanın lider şirketleri arasına girmeyi başaran AGT, bugün Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri ve parke markası. Antalya OSB’de 400 bin metrekare alana kurulu modern tesislerinde, MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke üretimi gerçekleştiren AGT, ürünleriyle İran, Rusya, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70’ten fazla ülkede milyonlarca insanın hayatına dokunuyor.

Teknolojiyle ahşabın kişiye ve kurumlara özel işlenip geliştirilebileceği hayaliyle Antalya’da kurulan AGT (Ahşabı Geliştiren Teknoloji), bir yaşam alanının ihtiyacı olan tüm ahşap malzemeyi tek başına üretebiliyor. AGT, 2017 yılındaki 900 milyon TL’yi aşkın cirosu, yaklaşık yüzde 50’lik ihracatı ve yaklaşık 1000 kişilik istihdamı ile sektörüne öncülük ediyor. Türkiye genelinde yaygın bayi ağının yanı sıra AGT, 5 kıtada 1000’den fazla satış noktasıyla hizmet veriyor.